Lutte contre le terrorisme

Les États-Unis offrent au Bénin plus d’1 milliard FCFA de matériels militaires




Les États-Unis d’Amérique ont remis, jeudi 4 décembre 2025, plus d’un milliard de matériel militaire au Bénin pour renforcer sa lutte contre le terrorisme.

Le 4 décembre 2025, l’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, Brian Shukan a remis au Bénin un important lot d’équipements militaires d’une valeur de plus d’un milliard de francs CFA. Cette remise a eu lieu à la caserne de Dessa, en présence du Colonel Faizou Gomina, Chef d’État-Major de la Garde Nationale. Les matériels comprennent des véhicules, des sacs à dos d’assaut, des bottes, des trousses de premiers secours, des équipements de protection oculaire et des boussoles.

L’ambassadeur a précisé que ces équipements visent à améliorer les capacités des Forces armées béninoises, particulièrement dans le cadre de l’opération Mirador. Toutefois, il a insisté sur le fait que l’équipement seul ne suffit pas à vaincre le terrorisme : la formation des troupes et la coopération des populations via des renseignements sont tout aussi indispensables.

Les États-Unis ont également salué l’engagement des soldats béninois, qui risquent leur vie chaque jour dans la lutte contre les groupes terroristes. Ce soutien militaire s’inscrit dans une coopération plus large qui inclut aussi des programmes de santé, d’aide humanitaire et d’assistance à la Police Républicaine.

Le Colonel Gomina, au nom du Chef d’État-Major Général des Forces Armées, a exprimé la gratitude du Bénin pour cette aide, qu’il a qualifiée de « stratégique » et « exceptionnelle ». Il a ajouté que les nouveaux équipements permettront de renforcer la projection rapide des unités et d’améliorer les capacités d’intervention dans les zones sensibles.
M. M.

5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




