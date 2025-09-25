vendredi, 26 septembre 2025 -

Diplomatie et coopération

Les Etats-Unis encouragent les investissements au Sahara marocain




Après avoir réaffirmé à maintes occasions sa reconnaissance à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement des Etats-Unis encourage les investissements américains dans les Provinces du Sud.

La reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara entre dans une phase concrète. Le Secrétaire d’État américain adjoint, Christopher Landau, vient d’annoncer que, dans le sillage de la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement US a décidé d’encourager les investissements américains dans les Provinces du Sud du Royaume.

"Les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et dans le cadre des initiatives mondiales de l’administration Trump visant à promouvoir la diplomatie économique et commerciale, nous sommes heureux d’annoncer que nous allons encourager les entreprises américaines qui souhaitent investir dans cette région du Maroc", a souligné M. Landau dans une déclaration à la presse à l’issue d’une entrevue, mercredi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Le responsable américain a déclaré avoir abordé avec le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les relations excellentes et de longue date liant le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, soulignant la disposition de l’administration Trump à œuvrer de concert avec le Royaume en vue de "promouvoir la prospérité, la paix et la stabilité dans la région".

www.24haubenin.bj

25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou




