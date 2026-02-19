Les Etats-Unis appuient les efforts du Bénin avec des kits de maternité

Les ministères en charge de la défense nationale et de la santé ont bénéficié ce mercredi 18 février 2026, d’un important lot de kits de maternité offert par l’armée américaine. L’initiative vise à appuyer les efforts du gouvernement béninois dans le cadre de ses actions de lutte contre la mortalité maternelle et infantile.

Les Etats-Unis d’Amérique une fois encore aux côtés du Bénin. Dans le cadre de la coopération entre les deux pays, l’armée américaine a fait don d’un lot de kits de maternité au gouvernement béninois. Ces kits fabriqués au Bénin selon une publication du gouvernement, contiennent l’essentiel pour garantir un accouchement plus sûr et plus digne aux femmes enceintes, notamment dans les zones rurales et les départements confrontés à l’insécurité liée aux groupes armés terroristes.

Le colonel-Major Idjouola TÉTÉDÉ, directeur de la Participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public (DPADTIP), et Agnès VISSOH AYADJI, secrétaire générale adjointe du ministère de la santé, ont représenté le gouvernement béninois à la cérémonie officielle de réception.

L’initiative selon le colonel-Major, s’inscrit dans le cadre de la coopération opérationnelle entre les forces spéciales américaines et les Forces armées béninoises (FAB) dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays. Ce partenariat, a-t-il rappelé, a déjà donné lieu à plusieurs actions civilo-militaires. Idjouola TÉTÉDÉ a évoqué à titre illustratif, les consultations médicales gratuites, les dépistages, les forages pour l’approvisionnement en eau potable et différents appuis aux établissements scolaires. Sur le terrain, le détachement américain a constaté les difficultés spécifiques rencontrées par les femmes enceintes dans ces localités isolées. Ce qui d’après lui, justifie le geste à l’endroit du gouvernement béninois.

Ce don selon la secrétaire générale adjointe du ministère de la santé, arrive à point nommé, et vient surtout consolider les efforts engagés par le gouvernement pour réduire la mortalité maternelle, un défi majeur de santé publique. Pour Agnès VISSOH AYADJI, les kits offerts permettront à de nombreuses femmes vivant dans les zones reculées d’accueillir leurs enfants dans des conditions plus sûres.

Cette action humanitaire du gouvernement américain illustre la solidité de la coopération entre le Bénin et les Etats-Unis d’Amérique.

F. A. A.

