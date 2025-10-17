samedi, 18 octobre 2025 -

1038 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara

Les Etats-Unis annoncent l’ouverture d’un consulat à Dakhla




Les États-Unis réitèrent leur reconnaissance à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ils projettent l’ouverture d’un consulat à Dakhla durant le second mandat du président Donald Trump. L’annonce a été faite, jeudi 16 octobre 2025, par Massad Boulos, conseiller présidentiel américain pour l’Afrique et le Moyen-Orient, dans une interview accordée à Asharq News.

Lors d’une interview accordée jeudi à la chaîne Al-Sharq, le conseiller présidentiel américain pour l’Afrique et le Moyen-Orient a fait part de la disposition des États-Unis à ouvrir un consulat dans le Sahara marocain au cours du second mandat de Donald Trump.

« Le moment est venu de parvenir à une solution positive et durable à ce dossier », a affirmé Massad Boulos.
Pour les États-Unis, ce Sahara est marocain. Le président Donald Trump avait déjà reconnu la souveraineté du Maroc sur cette région lors de son premier mandat.

Le responsable américain a salué le discours du Roi Mohammed VI du 29 juillet 2025, qu’il a qualifié d’« historique » et de « très clair ». Ce discours, soutient-il, traduit « la vision lucide du Souverain pour une solution définitive, équilibrée et réaliste ». Le Conseiller du président américain a aussi relevé la « sagesse » du Roi dans la manière d’aborder la question algérienne.

Massad Boulos a souligné l’importance des prochaines discussions au Conseil de sécurité de l’ONU sur le renouvellement du mandat de la MINURSO, tout en exprimant la volonté de Washington de renforcer la coopération régionale.

Le responsable americain n’a pas manqué de remercier les partenaires européens des États-Unis, notamment la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Union Européenne, pour leur soutien aux efforts diplomatiques, assurant que les États-Unis sont « plus optimistes que jamais » quant à une issue « positive et durable » à la question du Sahara.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




SM. le Roi lance les travaux d’un complexe industriel de “moteurs d’avions”


17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc se repositionne dans l’industrie aéronautique. Sa (…)
Lire la suite

Le Maroc et la Russie envisagent d’approfondir leurs relations bilatérales


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des (…)
Lire la suite

Un nouveau système automatique de contrôle dans les aéroports de (…)


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau système automatique de contrôle des entrées et sorties est (…)
Lire la suite

Moscou favorable au plan d’autonomie marocain pour le Sahara


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Russie est disposée à examiner le plan d’autonomie marocain à (…)
Lire la suite

Les Béninois en RCI invités à la neutralité


13 octobre 2025 par Marina Houénou
Dans un communiqué en date du dimanche 12 octobre 2025, le consulat (…)
Lire la suite

La CENA enregistre la candidature du duo Wadagni-Talata


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre d’État, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance (…)
Lire la suite

Le Maroc soutient l’initiative américaine de cessez-le-feu à Gaza


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Maroc a exprimé son soutien à l’annonce du président américain, (…)
Lire la suite

BAD et PAM mobilisent 93 millions US$ contre la faim en Afrique


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Banque Africaine de Développement (BAD) et le Programme Alimentaire (…)
Lire la suite

L’Accord agricole Maroc-UE amendé en faveur des Provinces du sud


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Une nouvelle page s’ouvre sur les relations entre le Royaume du Maroc (…)
Lire la suite

Des accords d’exemption de visa entre le Bénin et 6 pays


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a signé des accords d’exemption de visa avec six pays et (…)
Lire la suite

René de Roland reçoit le prix Indianapolis ce 27 septembre


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le zoo d’Indianapolis célébrera le 27 septembre 2025, le travail du Dr (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis encouragent les investissements au Sahara marocain


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Après avoir réaffirmé à maintes occasions sa reconnaissance à la (…)
Lire la suite

Nouvelle étape dans le renforcement de la sécurité au Sahel


21 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Alliance des États du Sahel (AES) démontre que les États africains (…)
Lire la suite

SM le Roi inaugure des projets au Complexe portuaire de Casablanca


18 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
SM le Roi Mohammed VI a inauguré plusieurs projets d’envergure réalisés (…)
Lire la suite

Kamal Mekouar, l’Artisan de l’Excellence en Afrique


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Marocain Kamal Mekouar, Président-Directeur Général de Villa Design (…)
Lire la suite

Thomas Reynaert nommé vice-président principal, Affaires extérieures


7 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) annonce la (…)
Lire la suite

SM. le Roi Mohammed VI gracie 681 condamnés


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a accordé sa Grâce à 681 condamnés à (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Gabon réaffirment leurs liens d’amitié


23 août 2025 par Marc Mensah
La Vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a rencontré, jeudi 21 (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires