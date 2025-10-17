Les Etats-Unis annoncent l’ouverture d’un consulat à Dakhla

Les États-Unis réitèrent leur reconnaissance à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ils projettent l’ouverture d’un consulat à Dakhla durant le second mandat du président Donald Trump. L’annonce a été faite, jeudi 16 octobre 2025, par Massad Boulos, conseiller présidentiel américain pour l’Afrique et le Moyen-Orient, dans une interview accordée à Asharq News.

Lors d’une interview accordée jeudi à la chaîne Al-Sharq, le conseiller présidentiel américain pour l’Afrique et le Moyen-Orient a fait part de la disposition des États-Unis à ouvrir un consulat dans le Sahara marocain au cours du second mandat de Donald Trump.

« Le moment est venu de parvenir à une solution positive et durable à ce dossier », a affirmé Massad Boulos.

Pour les États-Unis, ce Sahara est marocain. Le président Donald Trump avait déjà reconnu la souveraineté du Maroc sur cette région lors de son premier mandat.

Le responsable américain a salué le discours du Roi Mohammed VI du 29 juillet 2025, qu’il a qualifié d’« historique » et de « très clair ». Ce discours, soutient-il, traduit « la vision lucide du Souverain pour une solution définitive, équilibrée et réaliste ». Le Conseiller du président américain a aussi relevé la « sagesse » du Roi dans la manière d’aborder la question algérienne.

Massad Boulos a souligné l’importance des prochaines discussions au Conseil de sécurité de l’ONU sur le renouvellement du mandat de la MINURSO, tout en exprimant la volonté de Washington de renforcer la coopération régionale.

Le responsable americain n’a pas manqué de remercier les partenaires européens des États-Unis, notamment la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Union Européenne, pour leur soutien aux efforts diplomatiques, assurant que les États-Unis sont « plus optimistes que jamais » quant à une issue « positive et durable » à la question du Sahara.

