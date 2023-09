Les Etats-Unis Construisent un Terrain de Football à Akassato

Le vendredi 25 août 2023, le nouveau terrain de football d’Akassato, construit grâce à un financement des Etats-Unis d’Amérique, a été officiellement transféré à la Mairie d’Abomey-Calavi pour en assurer la gestion. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de joueurs qui ont livré un match-test amical soldé par la satisfaction de toutes les parties prenantes.

Ce terrain de football a été construit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de don (compact énergétique) d’un montant total de 391 millions de dollars américains (237 milliards de FCFA) entre les Etats-Unis d’Amérique et le Bénin et portant sur l’amélioration des performances du secteur de l’Energie.

En plus des infrastructures énergétiques de dernière génération financées sous le compact, les Etats-Unis ont financé la construction d’infrastructures sociocommunautaires en guise de mesures de compensation au profit des communautés ou personnes affectées par les projets. A ce titre, l’ancien terrain de football d’Akassato qui faisait partie du périmètre du centre national de contrôle de la distribution qui était utilisé par les jeunes sportifs d’Abomey-Calavi, a été entièrement construit avec une nouvelle aire de jeu moderne en gazon synthétique de classement FIFA (105 mètres sur 68 mètres).

Le nouveau complexe sportif est également doté d’un bâtiment polyvalent comprenant les vestiaires pour hommes et dames ainsi qu’un magasin. Il comprend aussi un forage d’eau avec un système de pompage solaire, un réservoir d’eau d’une capacité de 2.000 litres. Le terrain est sécurisé avec une clôture semi dure/semi-grillagée d’une hauteur de 3 mètres, un système solaire d’éclairage public et deux bancs de touche.

