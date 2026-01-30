Les Etats UEMOA ont mobilisé 11 858 milliards FCFA en 2025

Au titre de l’année 2025, les Etats de l’UEMOA ont mobilisé 11 858 milliards FCFA. Le bilan a été présenté lors de la 8e édition des Rencontres du Marché des Titres Publics (REMTP) tenue les 27 et 28 janvier 2026 à Lomé, au Togo.

« Marché des titres publics : consolidation des acquis et stratégies d’adaptation aux défis émergents », c’est le thème de la 8e édition des Rencontres du Marché des Titres Publics (REMTP) qui a eu lieu à Lomé. Elle a réuni les trésors nationaux, investisseurs institutionnels et experts financiers de l’UEMOA.

À ce rendez-vous majeur, le point de la mobilisation des ressources dans la zone UEMOA a été fait. Selon Oulimata Ndiaye Diassé, directrice générale d’UMOA-Titres, au titre de l’année 2025, les ressources mobilisées s’élèvent à 11 858 milliards FCFA, portant l’encours global à 21 629 milliards FCFA. Au-delà des volumes, informe-t-elle, nous avons enregistré des progrès qualitatifs notables à savoir plus de prévisibilité dans les émissions, une professionnalisation accrue des pratiques et une amélioration significative de l’information financière mise à la disposition des investisseurs. L’objectif pour l’année 2026 est d’atteindre 12 700 milliards FCFA.

En marge des travaux de la 8ᵉ édition de la Rencontre du marché des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine, il a été procédé au lancement de la plateforme de cotation et de négociation des titres publics ‘’UT Marché’’. C’est toujours dans le but d’accompagner le développement d’un marché des titres publics plus efficient, plus accessible et plus attractif. Le lancement d’UT Marché’’ est une « étape structurante dans la modernisation du marché, en renforçant la transparence, la lisibilité des prix, la fluidité des échanges et l’accès à l’information de marché pour l’ensemble des acteurs ».

A.A.A

30 janvier 2026 par