Les Émirats arabes unis octroient 1 milliards de dollars pour l’IA en Afrique

Les Émirats arabes unis ont annoncé, samedi 22 novembre 2025, au sommet du G20, en Afrique du sud, le lancement de l’initiative « L’Intelligence Artificielle pour le Développement » en Afrique avec un milliard de dollars américains, environ 600 milliards FCFA. L’initiative émiratie vise à y développer les infrastructures et services basés sur cette technologie, dans des domaines prioritaires tels que l’éducation, l’agriculture et les soins de santé.

L’annonce de « L’Intelligence Artificielle pour le Développement » a été faite au nom de Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, qu’Allah le préserve, par Son Altesse le Cheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d’Abou Dhabi, qui a participé aux réunions du Sommet du G20 tenues à Johannesburg, en République d’Afrique du Sud, en présence des dirigeants, chefs d’État et chefs de gouvernement des pays membres.

Dans son discours devant le sommet, Son Altesse le Prince héritier d’Abou Dhabi a annoncé le lancement par les Émirats arabes unis de l’initiative « L’Intelligence Artificielle pour le Développement », qui prévoit une enveloppe d’un milliard de dollars américains pour financer des projets d’intelligence artificielle dans les pays du continent africain. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social en renforçant l’infrastructure numérique, en améliorant les services gouvernementaux, ainsi qu’en augmentant la productivité et la qualité de vie.

Son Altesse a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à travailler avec l’ensemble de leurs partenaires au sein du G20 afin de promouvoir le développement et la prospérité à l’échelle mondiale.

Baptisée « AI for development », l’initiative a été présentée par le ministre d’État émirati aux Affaires étrangères, Saeed bin Mubarak Al Hajeri, lors du sommet du G20 à Johannesburg.

« Cet investissement contribuera à développer les infrastructures numériques, à améliorer les services publics et à accroître la productivité. Il permettra d’accéder à la puissance de calcul de l’IA, à l’expertise technique et à des partenariats internationaux » a-t-il déclaré, ajoutant que « Nous considérons l’IA non seulement comme une industrie d’avenir, mais aussi comme la pierre angulaire de l’avenir de l’humanité ».

Pour lui, l’initiative aidera les pays africains à mener à bien des projets dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, des soins de santé, de l’identité numérique et de l’adaptation au changement climatique. Le ministre a également déclaré que les Émirats sont désormais le quatrième plus grand investisseur en Afrique, avec des engagements qui couvrent notamment les secteurs des énergies renouvelables, de la logistique et des minerais stratégiques. « Notre objectif est désormais de veiller à ce que ces capacités profitent à nos partenaires du Sud, et qu’aucun pays ne soit laissé pour compte à l’ère de l’IA ».

L’Afrique représente actuellement moins de 3 % du marché mondial de l’IA. La taille du marché africain de l’IA est estimée à 4,51 milliards USD en 2025, selon le rapport publié en août dernier par le géant américain des paiements Mastercard.

Les Émirats arabes unis ne sont pas membres du G20, qui rassemble les économies les plus avancées de la planète. Ce riche État pétrolier du Moyen-Orient a été invité par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays accueille pour la première fois en Afrique ce sommet.

24 novembre 2025 par