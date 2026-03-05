Les Emirats Arabes Unis font le point de la situation

Le Gouvernement des Émirats arabes unis a présenté, lors d’un point de presse, le 3 mars 2026, à Abou Dhabi, les dernières évolutions et la situation actuelle du conflit au Moyen-Orient et qui a des répercussions sur le pays. La rencontre s’est déroulée en présence des représentants des ministères de la Défense, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de l’Économie et du Tourisme, ainsi que de l’Autorité nationale de gestion des situations d’urgence, des crises et des catastrophes.

Lors du point de presse, le ministère de la Défense a présenté, les dernières évolutions opérationnelles ainsi que les efforts déployés par l’État pour protéger sa souveraineté nationale et garantir la sécurité des citoyens et des résidents. Il a également exprimé ses sincères condoléances et sa profonde sympathie aux familles des martyrs, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le ministère a affirmé que les Émirats arabes unis n’accepteront en aucun cas toute atteinte à leur souveraineté, à leur sécurité ou à l’intégrité de leur territoire, et que l’État se réserve le droit plein et entier de prendre toutes les mesures nécessaires pour repousser toute agression dirigée contre lui.

Le brigadier-pilote d’état-major Abdulnasser Al-Humaidi, porte-parole officiel du ministère de la Défense, a assuré que les Émirats arabes unis se trouvent au plus haut niveau de préparation et disposent de capacités, de systèmes de défense et d’armement leur permettant de défendre le territoire de l’État et de protéger sa population, quelle que soit la durée de l’escalade dans la région.

« Les forces armées sont prêtes à faire face à toutes les menaces »

Le ministère de la Défense a indiqué que, depuis le début des attaques iraniennes, les systèmes de défense aérienne des Émirats ont traité 186 missiles balistiques tirés en direction du pays : 172 ont été détruits, 13 sont tombés en mer, et un missile est tombé sur le territoire national.

Par ailleurs, 812 drones iraniens ont été détectés, dont 755 ont été détruits, tandis que 57 sont tombés à l’intérieur du territoire de l’État. 08 missiles de croisière ont également été détectés et détruits.

Ces attaques ont causé certains dommages collatéraux, entraînant 03 décès et 68 blessés légers, ainsi que des dommages matériels mineurs à modérés sur plusieurs infrastructures civiles.

« Les forces armées réaffirment qu’elles sont pleinement prêtes à faire face à toutes les menaces, quelle qu’en soit l’origine ou la nature, et qu’elles n’hésiteront pas à prendre les mesures dissuasives nécessaires pour protéger la sécurité et la stabilité de la patrie. », précise le ministère de la Défense.

Les autorités appellent les citoyens et résidents du pays au respect strict des consignes et à s’informer via les sources officielles.

Le ministère des Affaires étrangères rassure les étrangers

Son Excellence Reem Al-Hashimy, ministre d’État chargée de la coopération internationale, a tenu à rassurer les citoyens, les résidents et les visiteurs du pays, affirmant que la population des Émirats arabes unis vit en sécurité et que la vie quotidienne se poursuit normalement malgré l’ampleur des défis.

« Au cours des derniers jours, les Émirats arabes unis, aux côtés des États du Golfe ainsi que de pays frères et amis, ont été la cible d’une série d’attaques iraniennes flagrantes dans le cadre d’une escalade régionale grave et sans précédent », et ce malgré la position claire des Émirats arabes unis qui ont à plusieurs reprises affirmé ne pas permettre que leur territoire soit utilisé pour mener toute opération militaire contre l’Iran., a déclaré Son Excellence Reem Al-Hashimy.

Elle a réaffirmé que les Émirats arabes unis, tout en appelant à la retenue, au dialogue sérieux et responsable et aux solutions diplomatiques pour surmonter la crise actuelle, soulignent leur droit plein et légitime à la légitime défense conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté et garantir la sécurité et l’intégrité de leur territoire.

Sur le plan diplomatique, elle a indiqué que les Émirats arabes unis ont pris des mesures fermes, notamment la fermeture de leur ambassade à Téhéran, le rappel de l’ambassadeur et des membres de la mission, ainsi que la convocation de l’ambassadeur iranien pour lui remettre une note de protestation officielle condamnant fermement les attaques et l’escalade.

Disponibilité d’un stock stratégique de produits essentiels et reprise des vols

Le ministre de l’Économie et du Tourisme, Son Excellence Abdulla bin Touq Al-Marri, a souligné que l’économie nationale dispose d’une grande capacité d’adaptation grâce à sa diversification et à sa préparation.

Il a affirmé que les Émirats arabes unis disposent d’un stock stratégique de produits essentiels couvrant entre quatre et six mois des besoins du marché, ce qui garantit la disponibilité des produits et la stabilité des prix, même en cas de circonstances exceptionnelles.

Le ministre a indiqué que les autorités travaillent en étroite coordination avec les hôtels et les entreprises touristiques pour garantir la sécurité des visiteurs et la continuité des services. Les Émirats arabes unis comptent 1 260 hôtels et plus de 40 000 entreprises touristiques.

Des mesures d’urgence ont été mises en place pour aider les voyageurs affectés par les perturbations aériennes. Le taux d’occupation hôtelier reste normal et les installations touristiques continuent d’accueillir les visiteurs.

La capacité actuelle du trafic aérien d’urgence est de 48 vols par heure, avec une augmentation progressive prévue. Entre le 1er mars 2026 et aujourd’hui, 17 498 passagers ont été transportés à bord de 60 vols. La prochaine phase prévoit 80 vols par jour transportant plus de 27 000 passagers.

Un plan opérationnel a également été mis en place pour gérer les voyageurs bloqués dans le pays, prévoyant l’organisation de 200 à 300 vols dans les prochaines périodes afin de faciliter leur départ en toute sécurité.

Situation sécuritaire intérieure stable

Concernant la sécurité intérieure, le brigadier Abdulaziz Al-Ahmad, porte-parole du ministère de l’Intérieur, a confirmé que la situation sécuritaire dans l’ensemble du pays est stable et que les niveaux de préparation sont au plus haut niveau. Le système mis en place compte plus de 3 200 véhicules spécialisés et 4 100 patrouilles de sécurité et de circulation, ainsi que des unités d’intervention armées.

En matière de protection civile, Dr Saif Juma Al-Dhaheri, porte-parole officiel de l’Autorité nationale de gestion des urgences, crises et catastrophes, a confirmé que la vie quotidienne dans le pays se poursuit normalement et que les services essentiels — énergie, eau, télécommunications, transport, soins de santé et approvisionnement en biens — fonctionnent de manière régulière.

Par ailleurs, les systèmes d’enseignement à distance ont été activés afin d’assurer la continuité du processus éducatif.

En gros, d’importants moyens ont été déployés et des mesures prises par les autorités des Emirats Arabes Unis pour faire face aux attaques iraniennes et à leurs impacts sur le territoire du pays.

5 mars 2026 par