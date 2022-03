Les Ecureuils défient la Zambie dimanche prochain

Les matchs amicaux de la journée FIFA du mois de mars 2022 se poursuivent pour les Ecureuils du Bénin à Antalya en Turquie. Ils affrontent dimanche 27 mars prochain, les Chipolopolos de la Zambie.

Les Ecureuils du Bénin jouent leur second match amical de la journée FIFA du mois de mars 2022 dimanche prochain. Ils seront face aux Chipolopolos de la Zambie.

Après la Zambie, la sélection nationale va affronter les Eperviers du Togo pour son troisième et dernier match, mardi 29 mars 2022.

Le sélectionneur par intérim, Moussa Latoundji et ses poulains ont entamé avec beaucoup d’engagement les rencontres amicales prévues pour la journée FIFA de mars 2022. Ils ont étrillé le Libéria, ce jeudi 24 mars, par un score de 4 buts à zéro.

