Les Démocrates surpris en pleine manipulation des populations

La déclaration faite ce mardi 21 octobre 2025 à Parakou à l’endroit des sages de la Cour constitutionnelle, n’est pas celle des sages de la cité dite des Kobourou. Il s’agirait de militants du parti Les Démocrates (LD), présents aux côtés de l’ex président Boni Yayi, lors du décès de Adjibi.

Ce jeudi 23 octobre 2025, les sages de la Cour constitutionnelle vont rendre une décision dans le dossier de fiche de parrainage du député Michel Sodjinou du parti Les Démocrates. Une décision très attende et très déterminante quant à la participation de la formation politique de l’opposition à l’élection présidentielle d’avril 2026.

Quelques heures avant la décision de la Haute juridiction, des personnes supposées être ‘’sages de Parakou’’ ont fait une déclaration à la presse. A travers cette déclaration, elles ont exprimé leurs inquiétudes quant à ladite décision et signifié que les « bruits » provenant de çà et là, « ne sont pas rassurant pour la paix dans le pays ». « Une élection, c’est un débat d’idées, une fête de la démocratie. Chaque institution doit jouer son rôle pour que les élections 2026 soient véritablement inclusives, équitables et apaisées. Nous vous le disons avec le cœur.

Ne prenons pas de risque inutile. Le peuple Béninois n’a pas besoin de voir des engins de guerre dans les rues », ont-ils déclaré.

Le pays selon ces sages qui ne seraient rien d’autres que des militants LD présents aux côtés de l’ex président Boni Yayi lors du décès de Adjibi, a besoin de paix, de sérénité, et de vivre ensemble. « Nous vous prions d’agir avec une immense sagesse et un grand sens de responsabilité républicaine. La stabilité de notre cher pays le Bénin est entre vos mains. Montrez la voie de la raison et de l’apaisement. Faites pour le pays, le choix de la paix », ont-ils ajouté.

Le président du parti Les Démocrates et le duo candidat désigné pour l’élection présidentielle sont convoqués. Ils sont attendus ce mercredi 22 octobre 2025, à la direction de la Police judiciaire. Aucune précision pour l’heure, sur cette convocation des trois responsables du principal parti de l’opposition.

