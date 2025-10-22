mercredi, 22 octobre 2025 -

1313 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Présidentielle de 2026

Les Démocrates surpris en pleine manipulation des populations




La déclaration faite ce mardi 21 octobre 2025 à Parakou à l’endroit des sages de la Cour constitutionnelle, n’est pas celle des sages de la cité dite des Kobourou. Il s’agirait de militants du parti Les Démocrates (LD), présents aux côtés de l’ex président Boni Yayi, lors du décès de Adjibi.

Ce jeudi 23 octobre 2025, les sages de la Cour constitutionnelle vont rendre une décision dans le dossier de fiche de parrainage du député Michel Sodjinou du parti Les Démocrates. Une décision très attende et très déterminante quant à la participation de la formation politique de l’opposition à l’élection présidentielle d’avril 2026.

Quelques heures avant la décision de la Haute juridiction, des personnes supposées être ‘’sages de Parakou’’ ont fait une déclaration à la presse. A travers cette déclaration, elles ont exprimé leurs inquiétudes quant à ladite décision et signifié que les « bruits » provenant de çà et là, « ne sont pas rassurant pour la paix dans le pays ». « Une élection, c’est un débat d’idées, une fête de la démocratie. Chaque institution doit jouer son rôle pour que les élections 2026 soient véritablement inclusives, équitables et apaisées. Nous vous le disons avec le cœur.

Ne prenons pas de risque inutile. Le peuple Béninois n’a pas besoin de voir des engins de guerre dans les rues », ont-ils déclaré.
Le pays selon ces sages qui ne seraient rien d’autres que des militants LD présents aux côtés de l’ex président Boni Yayi lors du décès de Adjibi, a besoin de paix, de sérénité, et de vivre ensemble. « Nous vous prions d’agir avec une immense sagesse et un grand sens de responsabilité républicaine. La stabilité de notre cher pays le Bénin est entre vos mains. Montrez la voie de la raison et de l’apaisement. Faites pour le pays, le choix de la paix », ont-ils ajouté.

Le président du parti Les Démocrates et le duo candidat désigné pour l’élection présidentielle sont convoqués. Ils sont attendus ce mercredi 22 octobre 2025, à la direction de la Police judiciaire. Aucune précision pour l’heure, sur cette convocation des trois responsables du principal parti de l’opposition.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La CENA condamne les manœuvres au sein du parti Les Démocrates


20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), a réagi à la vague (…)
Lire la suite

Le président Talon entame des concertations avec l’UP-R


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a engagé une série de concertations (…)
Lire la suite

Le duo Hounkpè-Hounwanou investi pour la présidentielle 2026


19 octobre 2025 par Marc Mensah
La Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a présenté aux militants (…)
Lire la suite

Nouvelle voix dissidente au sein du parti Les Démocrates


18 octobre 2025 par Marc Mensah
La responsable aux affaires féminines de la 19ᵉ circonscription (…)
Lire la suite

La Cour d’Appel somme Boni Yayi de restituer la fiche de parrainage de (…)


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique qui oppose le parti Les Démocrates et le député (…)
Lire la suite

Les Démocrates assignent à leur tour Francois Sodjinou en appel


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le feuilleton autour des parrainages du parti ‘’Les Démocrates’’ (…)
Lire la suite

“Ce n’est pas à nous qu’il faut s’en prendre” (W. Houngbédji)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a répondu (…)
Lire la suite

Les Démocrates récusent le verdict du tribunal de Cotonou


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a réagi ce jeudi 16 octobre 2025, lors (…)
Lire la suite

Les griefs du 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗦𝗢𝗗𝗝𝗜𝗡𝗢𝗨 contre les 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶.


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le député Francois Sodjinou a refusé de donner son parrainage au duo de (…)
Lire la suite

Le duo Agbodjo-Lodjou en sursis pour 48 h


16 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A travers une correspondance en date de ce mercredi 15 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

Les fissures du parti Les Démocrates au grand jour


15 octobre 2025 par Marc Mensah
La crise couvait depuis plusieurs semaines au sein du principal parti (…)
Lire la suite

Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo installé


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo a été installé, jeudi 9 (…)
Lire la suite

Le duo FCBE Hounkpè-Hounwanou reçu à la CENA


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le duo de candidats du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (…)
Lire la suite

120 idées du collectif ‘’Wadagni Président’’ pour faire encore gagner (…)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Collectif Wadagni Président a rendu public son manifeste intitulé « (…)
Lire la suite

La Cena invalide la fiche de parrainage du député Sodjinou


14 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Déférent à la décision du juge des référés en date du 13 octobre sur (…)
Lire la suite

120 parrainages pour le duo Wadagni-Talata


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le duo candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle a (…)
Lire la suite

Le duo Agbodjo–Lodjou ne dispose pas du nombre de parrainages requis


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti "Les Démocrates" a enfin désigné, dans la matinée du mardi 14 (…)
Lire la suite

Renaud Agbodjo-Jude Lodjou, duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a désigné, ce mardi 14 octobre 2025, son (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires