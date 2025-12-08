Les Démocrates saluent le rétablissement de l’ordre par les Forces Armées

Le parti Les Démocrates de l’ancien président Boni Yayi a condamné la tentative de prise de pouvoir par les armées survenue au Bénin ce dimanche 07 décembre 2025. A travers un communiqué publié quelques heures après l’annonce des mutins et le rétablissement de l’ordre par les FDS, le principal parti de l’opposition au régime du président Patrice Talon a réaffirmé son attachement aux « valeurs démocratiques pures », et rejeté toute prise de pouvoir par les armes.

La formation politique de l’opposition après avoir salué le rétablissement de l’ordre par les Forces de défense et de sécurité et le retour à la quiétude, a exprimé ses compassions aux personnes ayant subi des préjudices.

Le Communiqué des LD

