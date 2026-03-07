Les Démocrates rejettent la demande de démission de Yayi

Au terme d’une réunion tenue ce vendredi 6 mars 2026, la coordination nationale du parti Les Démocrates (LD), a rejeté la demande de démission formulée par le président Boni Yayi il y a quelques jours.

Rebondissement dans le dossier relatif à la démission de Boni Yayi au sein du parti Les Démocrates. La coordination nationale de la formation politique de l’opposition a décidé au terme d’une réunion ce vendredi 6 mars, de rejeter la demande de démission formulée par le président. Yayi va-t-il écouter les siens ou claquer définitivement la porte ? Les jours à venir nous édifieront.

L’ex président de la République avait été porté à la tête du principal parti d’opposition au régime du président Talon en octobre 2023, lors du premier congrès ordinaire tenu à Parakou. Il succédait ainsi à Éric Houndété, le tout premier président de cette formation politique de l’opposition au Bénin.

F. A. A.

