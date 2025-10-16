Les Démocrates récusent le verdict du tribunal de Cotonou

Le parti ‘’Les Démocrates’’ a réagi ce jeudi 16 octobre 2025, lors d’une conférence de presse tenue à son siège à Cotonou sur le retrait du parrainage du député Michel Sodjinou. À travers une déclaration, la formation dirigée par l’ancien président Boni Yayi a rejeté la compétence du tribunal de première instance de Cotonou et réaffirmé la validité de ses 28 parrainages pour la présidentielle de 2026.

Le parti ‘’Les Démocrates’’ récuse le verdict du tribunal de Cotonou dans l’affaire de retrait du parrainage du député Michel Sodjinou. Il juge “suspecte” la célérité avec laquelle la justice a tranché, ordonnant la restitution du formulaire de parrainage à Michel Sodjinou. Le parti conteste par ailleurs la compétence du tribunal à connaître d’un tel dossier et maintient sa position sur l’ensemble de ses 28 parrainages.

Revenant sur les faits, le parti ‘’Les Démocrates’’ a dénoncé la manière dont l’acte d’huissier a été signifié à Boni Yayi. Le clerc aurait, selon eux, “jeté le courrier par terre” au domicile de l’ancien chef de l’État, avant de notifier une audience en urgence au tribunal de Cotonou.

Les responsables des Démocrates dénoncent ce qu’ils qualifient d’« instrumentalisation de la justice » et d’« opération politique visant à fragiliser le parti à la veille de l’élection présidentielle de 2026.

Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tensions internes, marquées par le retrait du parrainage du député Michel Sodjinou. Ce dernier a saisi la justice pour obtenir la restitution de son formulaire, une requête à laquelle le tribunal de Cotonou a donné suite, bouleversant ainsi les plans du parti.

Malgré cette décision judiciaire, ‘’Les Démocrates’’ affirment que leur duo de candidats, Me Renaud Agbodjo et Jude Bonaventure Lodjou, sera bel et bien en lice pour la présidentielle d’avril 2026.

Le parti appelle ses militants à la « sérénité et à la détermination pour une victoire éclatante ».

