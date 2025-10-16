jeudi, 16 octobre 2025 -

2681 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Affaire parrainage du député Michel Sodjinou

Les Démocrates récusent le verdict du tribunal de Cotonou




Le parti ‘’Les Démocrates’’ a réagi ce jeudi 16 octobre 2025, lors d’une conférence de presse tenue à son siège à Cotonou sur le retrait du parrainage du député Michel Sodjinou. À travers une déclaration, la formation dirigée par l’ancien président Boni Yayi a rejeté la compétence du tribunal de première instance de Cotonou et réaffirmé la validité de ses 28 parrainages pour la présidentielle de 2026.

Le parti ‘’Les Démocrates’’ récuse le verdict du tribunal de Cotonou dans l’affaire de retrait du parrainage du député Michel Sodjinou. Il juge “suspecte” la célérité avec laquelle la justice a tranché, ordonnant la restitution du formulaire de parrainage à Michel Sodjinou. Le parti conteste par ailleurs la compétence du tribunal à connaître d’un tel dossier et maintient sa position sur l’ensemble de ses 28 parrainages.

Revenant sur les faits, le parti ‘’Les Démocrates’’ a dénoncé la manière dont l’acte d’huissier a été signifié à Boni Yayi. Le clerc aurait, selon eux, “jeté le courrier par terre” au domicile de l’ancien chef de l’État, avant de notifier une audience en urgence au tribunal de Cotonou.

Les responsables des Démocrates dénoncent ce qu’ils qualifient d’« instrumentalisation de la justice » et d’« opération politique visant à fragiliser le parti à la veille de l’élection présidentielle de 2026.

Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tensions internes, marquées par le retrait du parrainage du député Michel Sodjinou. Ce dernier a saisi la justice pour obtenir la restitution de son formulaire, une requête à laquelle le tribunal de Cotonou a donné suite, bouleversant ainsi les plans du parti.

Malgré cette décision judiciaire, ‘’Les Démocrates’’ affirment que leur duo de candidats, Me Renaud Agbodjo et Jude Bonaventure Lodjou, sera bel et bien en lice pour la présidentielle d’avril 2026.
Le parti appelle ses militants à la « sérénité et à la détermination pour une victoire éclatante ».

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Les griefs du 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗦𝗢𝗗𝗝𝗜𝗡𝗢𝗨 contre les 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶.


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le député Francois Sodjinou a refusé de donner son parrainage au duo de (…)
Lire la suite

Liste des duos de candidats déclarés pour la présidentielle 2026


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
À travers une décision en date du 15 octobre 2025, le président de la (…)
Lire la suite

Éric Houndété reconnaît les frustrations subies par Michel Sodjinou


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Au sein du parti "Les Démocrates", la tension reste vive autour du (…)
Lire la suite

Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo installé


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo a été installé, jeudi 9 (…)
Lire la suite

L’étude de fond des dossiers des duos débute ce mercredi


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) débute, ce mercredi (…)
Lire la suite

5 duos candidats dans la course pour la présidentielle


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un autre duo surprise a fait son entrée à la Commission nationale (…)
Lire la suite

La Cena invalide la fiche de parrainage du député Sodjinou


14 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Déférent à la décision du juge des référés en date du 13 octobre sur (…)
Lire la suite

Voici l’analyse de Gilles Badet sur la décision du parrainage


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
« La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : (…)
Lire la suite

L’He Houndété annonçait déjà le « putsch » en gestation contre sa (…)


14 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Honorable Éric Houndété ne pourra pas porter le flambeau du parti Les (…)
Lire la suite

Renaud Agbodjo-Jude Lodjou, duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a désigné, ce mardi 14 octobre 2025, son (…)
Lire la suite

Vers une absence du parti LD à la présidentielle de 2026


13 octobre 2025 par Marc Mensah
Nouveau rebondissement sur la scène politique béninoise à six mois de (…)
Lire la suite

Un parrainage manque au candidat LD ( Lire la décision de justice )


13 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur requête du député Sodjinou François, le Tribunall de Première (…)
Lire la suite

Le duo Wadagni-Talata à la CENA


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le duo Romuald Wadagni -Mariam Chabi Talata est déjà dans les locaux de (…)
Lire la suite

Le duo Wadagni-Talata attendu à la CENA ce lundi


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald (…)
Lire la suite

"Les Démocrates" en session extraordinaire ce lundi


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Coordination Nationale du parti "Les Démocrates" tient une session (…)
Lire la suite

Des militants LD approuvent la candidature de Me Renaud Agbodjo


12 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Annoncé via les réseaux sociaux comme étant le choix du président Boni (…)
Lire la suite

L’Alliance pour la Renaissance et le Progrès « ARP » invite la jeunesse (…)


12 octobre 2025 par La Rédaction
Suite à désignation du duo Wadagni-Talata pour défendre les couleurs de (…)
Lire la suite

Le duo candidat du parti Les Démocrates dévoilé ce lundi


12 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La désignation du duo candidat du parti Les Démocrates (LD), annoncée (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires