Les Démocrates saluent les mesures du gouvernement contre les ’’vrais terroristes’’

Le parti Les Démocrates (LD) n’est pas resté indifférent aux attaques terroristes survenues dans le nord-Bénin ces derniers jours. A travers une publication, ce vendredi 11 février 2022, le président Éric Houndété a condamné lesdites attaques et salué le gouvernement du président Patrice Talon pour les mesures annoncées en session extraordinaire du Conseil des ministres.

Le parti Les Démocrates après s’être inclinés devant la mémoire des personnes décédées ont exprimé leur solidarité aux blessés, et témoigné leur compassion aux familles de toutes les victimes. Pour Éric Houndété et ses camarades, l’intensification de la pauvreté et le sentiment d’exclusion des politiques publiques de développement de certaines communautés à la base, ainsi que le manque de cohésion au niveau national, sont entre autres, les facteurs que les groupes terroristes exploitent pour s’installer durablement dans les pays.

En appréciant la tenue du Conseil des ministres qui montre la préoccupation du gouvernement face à la situation, et plus particulièrement à l’endroit des victimes, la formation politique de l’opposition a salué la bonne foi et les mesures annoncées par le gouvernement, et l’invite davantage à prendre à bras le corps, la lutte contre les « vrais terroristes », en œuvrant non seulement au renforcement des capacités du dispositif de défense et de sécurité, à l’amélioration de l’inclusion des communautés à la base dans les politiques de développement, mais aussi et surtout, à l’apaisement du climat sociopolitique.

En attendant la mise en œuvre des mesures annoncées par le gouvernement en session extraordinaire du Conseil des ministres, Les Démocrates invitent les populations à la prudence, au calme, et à la collaboration avec les forces de sécurité.

