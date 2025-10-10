vendredi, 10 octobre 2025 -

713 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Présidentielle de 2026

Les Démocrates présentent leur duo candidat ce 12 octobre




Le duo candidat du parti Les Démocrates (LD) sera connu le dimanche 12 octobre 2025. Ce sera à l’occasion d’une session extraordinaire des membres du Conseil national du parti à Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique.

Les Démocrates en session extraordinaire le dimanche 12 octobre 2025 dans la salle des fêtes Gratitude à Abomey-Calavi. Alassani Tigri, délégué mandataire, a convié au nom du président du parti, les membres du Conseil national à cet effet. Cette session sera consacrée à la désignation du duo candidat de la formation politique à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin.
Le Conseil national qui se réunit dimanche prochain regroupe plusieurs instances du parti. Il s’agit des membres du Haut Conseil, les 90 membres de la Coordination nationale, un représentant par circonscription électorale (24 au total), et un autre par commune (77). Les coordonnateurs de circonscription, déjà membres de la Coordination nationale selon des sources proches du parti, seront représentés.
Cette session extraordinaire du parti Les Démocrates est organisée conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti, et les décisions issues du premier congrès ordinaire tenu à Parakou les 14 et 15 octobre 2023.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un 2e adjoint au maire installé à Porto-Novo


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le conseiller communal Raymond Dagbégnon Koumagnon est désormais le 2e (…)
Lire la suite

La BAD et le secteur privé africain posent les bases d’un partenariat (…)


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Des représentants du secteur privé africain ont rencontré le 30 (…)
Lire la suite

L’investiture du candidat FCBE reporté au 19 octobre


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Initialement annoncée pour le 11 octobre 2025, le candidat des Forces (…)
Lire la suite

BR donne un ultimatum pour le dépôt des dossiers de candidature


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bloc Républicain (BR) accélère les préparatifs en vue des élections (…)
Lire la suite

Aucune candidature féminine parmi les 34 enregistrées chez Les Démocrates


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
On connait désormais les 34 candidats qui aspirent porter les couleurs (…)
Lire la suite

Les maires instruits pour l’installation des CV et CQ FCBE


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les chefs de villages (CV) et de quartiers (CQ) du parti Forces cauris (…)
Lire la suite

Paul Hounkpè et son colistier investis le 11 octobre prochain


6 octobre 2025 par Marina Houénou
Après la mouvance présidentielle, les Forces Cauris pour un Bénin (…)
Lire la suite

Boni Yayi rentre de Paris en compagnie de son probable candidat


5 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président Boni Yayi est de retour au pays après un court séjour en (…)
Lire la suite

"Les Démocrates" enregistre 35 candidatures pour son duo


5 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le processus de désignation du duo de candidats du parti d’opposition (…)
Lire la suite

Les ambitions de Wadagni pour la jeunesse béninoise


4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le candidat de la majorité à l’élection présidentielle de 2026 au (…)
Lire la suite

« Je veux être le candidat de tous les Béninois (Romuald Wadagni)


4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le duo candidats des partis de la mouvance présidentielle, Romuald (…)
Lire la suite

En images, l’ambiance au stade de Parakou à l’investiture du duo (…)


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le stade municipal de Parakou a accueilli ce samedi 04 octobre 2025, (…)
Lire la suite

Stade plein à craquer pour Wadagni-Talata à Parakou


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le stade municipal de Parakou accueille, ce samedi 04 octobre 2025, la (…)
Lire la suite

En images, la mise en place des délégués pour l’investiture de Romuald (…)


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de (…)
Lire la suite

Voici le programme de l’investiture Wadagni-Talata


4 octobre 2025 par Marc Mensah
Voici le programme officiel de la cérémonie d’investiture de Romuald (…)
Lire la suite

Wadagni - Talata lancent l’offensive depuis Parakou


3 octobre 2025 par Marina Houénou
La ville de Parakou s’apprête à vivre un moment historique, ce samedi 4 (…)
Lire la suite

BR et Moele-Bénin annoncent un accord législatif


3 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bloc Républicain (BR) et le Mouvement des Elites Engagées pour (…)
Lire la suite

Les Démocrates dévoilent leur duo candidat le 11 octobre


3 octobre 2025 par Marc Mensah
Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) a fixé son Conseil national (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires