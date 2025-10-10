Les Démocrates présentent leur duo candidat ce 12 octobre

Le duo candidat du parti Les Démocrates (LD) sera connu le dimanche 12 octobre 2025. Ce sera à l’occasion d’une session extraordinaire des membres du Conseil national du parti à Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique.

Les Démocrates en session extraordinaire le dimanche 12 octobre 2025 dans la salle des fêtes Gratitude à Abomey-Calavi. Alassani Tigri, délégué mandataire, a convié au nom du président du parti, les membres du Conseil national à cet effet. Cette session sera consacrée à la désignation du duo candidat de la formation politique à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin.

Le Conseil national qui se réunit dimanche prochain regroupe plusieurs instances du parti. Il s’agit des membres du Haut Conseil, les 90 membres de la Coordination nationale, un représentant par circonscription électorale (24 au total), et un autre par commune (77). Les coordonnateurs de circonscription, déjà membres de la Coordination nationale selon des sources proches du parti, seront représentés.

Cette session extraordinaire du parti Les Démocrates est organisée conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti, et les décisions issues du premier congrès ordinaire tenu à Parakou les 14 et 15 octobre 2023.

F. A. A.

10 octobre 2025 par ,