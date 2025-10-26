Les Démocrates multiplient les recours devant la Cour constitutionnelle

Les sages de la Cour constitutionnelle vont examiner ce lundi 27 octobre 2025, plusieurs recours du parti Les Démocrates (LD) dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin.

La Cour constitutionnelle du Bénin va se réunir ce lundi 27 octobre 2025, pour une audience plénière spéciale. Les sages de la haute juridiction vont examiner, 06 recours du parti Les Démocrates. Ces recours ont été formulés par les sieurs Julien Kandé KANSOU, Nourou-Dine SAKA SALEY, Jude LODJOU, Renaud AGBODJO, Habibou WOROUCOUBOU, et Karim GOUNDJI.

Confrontés à des difficultés de parrainage pour leur participation à la prochaine élection présidentielle au Bénin, les militants LD multiplient les recours devant la haute juridiction. Environ 12 recours de la formation politique de l’opposition portant sur les mêmes objets, ont été portés devant les sages de la Cour.

Le parti LD en procédant ainsi abuse de son droit constitutionnel devant la juridiction en charge de connaître le contentieux électoral au Bénin.

Détails sur les recours et les objets

