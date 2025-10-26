dimanche, 26 octobre 2025 -

Présidentielle de 2026 au Bénin

Les Démocrates multiplient les recours devant la Cour constitutionnelle




Les sages de la Cour constitutionnelle vont examiner ce lundi 27 octobre 2025, plusieurs recours du parti Les Démocrates (LD) dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin.

La Cour constitutionnelle du Bénin va se réunir ce lundi 27 octobre 2025, pour une audience plénière spéciale. Les sages de la haute juridiction vont examiner, 06 recours du parti Les Démocrates. Ces recours ont été formulés par les sieurs Julien Kandé KANSOU, Nourou-Dine SAKA SALEY, Jude LODJOU, Renaud AGBODJO, Habibou WOROUCOUBOU, et Karim GOUNDJI.
Confrontés à des difficultés de parrainage pour leur participation à la prochaine élection présidentielle au Bénin, les militants LD multiplient les recours devant la haute juridiction. Environ 12 recours de la formation politique de l’opposition portant sur les mêmes objets, ont été portés devant les sages de la Cour.
Le parti LD en procédant ainsi abuse de son droit constitutionnel devant la juridiction en charge de connaître le contentieux électoral au Bénin.

Détails sur les recours et les objets

26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Talon reçoit Yayi, aucune déclaration publique après la rencontre


24 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La rencontre annoncée entre le président Patrice Talon et son (…)
Lire la suite

Rien n’a filtré de la rencontre Talon -Yayi


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La rencontre entre Yayi et Talon a eu lieu ce vendredi matin. Aucune (…)
Lire la suite

Les raisons du naufrage LD


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Par sa décision, en se déclarant incompétente pour connaître du (…)
Lire la suite

La CENA condamne les manœuvres au sein du parti Les Démocrates


20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), a réagi à la vague (…)
Lire la suite

Le président Talon entame des concertations avec l’UP-R


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a engagé une série de concertations (…)
Lire la suite

Le duo Hounkpè-Hounwanou investi pour la présidentielle 2026


19 octobre 2025 par Marc Mensah
La Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a présenté aux militants (…)
Lire la suite

Nouvelle voix dissidente au sein du parti Les Démocrates


18 octobre 2025 par Marc Mensah
La responsable aux affaires féminines de la 19ᵉ circonscription (…)
Lire la suite

La Cour d’Appel somme Boni Yayi de restituer la fiche de parrainage de (…)


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique qui oppose le parti Les Démocrates et le député (…)
Lire la suite

Les Démocrates assignent à leur tour Francois Sodjinou en appel


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le feuilleton autour des parrainages du parti ‘’Les Démocrates’’ (…)
Lire la suite

“Ce n’est pas à nous qu’il faut s’en prendre” (W. Houngbédji)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a répondu (…)
Lire la suite

Les Démocrates récusent le verdict du tribunal de Cotonou


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a réagi ce jeudi 16 octobre 2025, lors (…)
Lire la suite

Les griefs du 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗦𝗢𝗗𝗝𝗜𝗡𝗢𝗨 contre les 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶.


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le député Francois Sodjinou a refusé de donner son parrainage au duo de (…)
Lire la suite

Le duo Agbodjo-Lodjou en sursis pour 48 h


16 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A travers une correspondance en date de ce mercredi 15 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

Les fissures du parti Les Démocrates au grand jour


15 octobre 2025 par Marc Mensah
La crise couvait depuis plusieurs semaines au sein du principal parti (…)
Lire la suite

Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo installé


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo a été installé, jeudi 9 (…)
Lire la suite

Le duo FCBE Hounkpè-Hounwanou reçu à la CENA


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le duo de candidats du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (…)
Lire la suite

120 idées du collectif ‘’Wadagni Président’’ pour faire encore gagner (…)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Collectif Wadagni Président a rendu public son manifeste intitulé « (…)
Lire la suite

La Cena invalide la fiche de parrainage du député Sodjinou


14 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Déférent à la décision du juge des référés en date du 13 octobre sur (…)
Lire la suite




