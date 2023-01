Boni Yayi vote pour Les Démocrates

Alors qu’il recevait dimanche 1er janvier 2023 les femmes du parti Les Démocrates à son domicile pour les vœux de nouvel an, l’ancien président de la République, Boni YAYI a réitéré son engagement en faveur de la formation politique de l’opposition. Il a invité à l’occasion toute la population béninoise à voter pour ce parti le 08 janvier prochain.

« Je suis véritablement démocrate et je souhaite l’équilibre des pouvoirs dans notre pays, pour la paix du cœur », a déclaré Boni YAYI. « En tout cas, moi je voterai Les Démocrates le 8 janvier 2023 », a-t-il ajouté exhortant l’ensemble des béninois à voter pour le parti de l’opposition.

Le scrutin législatif pour l’élection des députés de la 9e législature a lieu dimanche 08 janvier 2023. Pour l’heure, la campagne électorale bat son plein, et les 07 partis en lice vont solliciter les suffrages des électeurs.

