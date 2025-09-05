samedi, 6 septembre 2025 -

504 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Délivrance des quitus fiscaux

Le parti Les Démocrates invite R.Wadagni à renoncer à ses fonctions actuelles




La candidature de Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026 fait réagir l’opposition. Dans un communiqué publié ce 4 septembre, le parti "Les Démocrates" s’inquiète d’un possible conflit d’intérêts lié aux fonctions actuelles du ministre d’État, notamment en ce qui concerne la délivrance des quitus fiscaux par la Direction générale des Impôts, placée sous sa tutelle.

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026, suscite des interrogations au sein de l’opposition. A travers un communiqué, ‘’Les Démocrates ont soulevé un possible conflit d’intérêts entre les fonctions actuelles du ministre d’Etat, Romuald Wadagni chargé de l’Economie et des Finances et le processus électoral à venir.

Sous sa tutelle ministérielle se trouve la Direction Générale des Impôts (DGI), l’instance chargée de la délivrance du quitus fiscal, document indispensable pour toute candidature à l’élection présidentielle. Selon ‘’Les Démocrates’’, cette position pourrait créer un déséquilibre en faveur du candidat de la mouvance, en raison de la possibilité d’influencer ou de retarder la délivrance de ce document à d’éventuels adversaires politiques, même si ceux-ci remplissent les conditions requises.

« Dans un État démocratique bien établi, la logique recommande que le Ministre d’État renonce à ses fonctions actuelles », peut-on lire dans leur communiqué.

Pour ce parti de l’opposition, « il serait également à son honneur d’avoir une culture administrative, démocratique, et de rester impartial dans la délivrance des quitus fiscaux, afin de ne pas faire obstacle à sa délivrance à tous les citoyens en droit de l’obtenir ».

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le cardinal Timothy Dolan et Tony Elumelu recevront le Appeal of (…)


5 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Appeal of Conscience Foundation a annoncé aujourd’hui que Son (…)
Lire la suite

Un coordonnateur LD apporte son soutien à Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le coordonnateur du parti Les Démocrates (LD), de Tori-Avamey exprime (…)
Lire la suite

Dépôt des dossiers aux postes de Membres de Poste de Vote


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidatures aux postes de Membres de Poste de Vote (…)
Lire la suite

FCBE négocie un accord politique avec UP-R et BR


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À quelques mois des élections générales de 2026, une alliance politique (…)
Lire la suite

Vlavonou mobilise les militants de Porto-Novo


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La dynamique politique s’intensifie à Porto-Novo à l’approche des (…)
Lire la suite

La jeunesse de Péhunco affirme son adhésion au candidat de Talon


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La jeunesse de la commune de Ouassa-Péhunco a organisé, mercredi 03 (…)
Lire la suite

Dayori et les militants UP-R réaffirment leur soutien à Wadagni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les militantes et militants du parti Union progressiste le renouveau (…)
Lire la suite

Le Maire de Toffo dans la dynamique Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La vague de soutiens en faveur de la candidature de Romuald Wadagni (…)
Lire la suite

Des citoyens apprécient le candidat Romuald Wadagni


4 septembre 2025 par Marc Mensah
La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance (…)
Lire la suite

Bopa affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La désignation du ministre Romuald Wadagni comme candidat à la (…)
Lire la suite

La Cour constitutionnelle recrute des délégués électoraux


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle annonce le recrutement de délégués pour (…)
Lire la suite

Des marches de remerciements pour saluer les actions de Talon


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des marches sont en cours de préparation dans plusieurs localités pour (…)
Lire la suite

Le patron de la BAD reçoit le président de la Commission de l’UEMOA


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le président du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les ministres du gouvernement de Patrice Talon sont de retour à leur (…)
Lire la suite

La jeunesse UP-R Tchaourou affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle de 2026 (…)
Lire la suite

« La désignation de R. Wadagni est une chance pour assurer la (…)


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ancien Président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo se (…)
Lire la suite

Yayi Boni reçoit les parrainages des députés "Démocrates"


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les 28 députés du parti d’opposition, Les Démocrates, ont remis, ce (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni accueilli au siège de l’UP-R


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le candidat de la mouvance présidentielle pour l’élection de 2026, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires