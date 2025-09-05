Le parti Les Démocrates invite R.Wadagni à renoncer à ses fonctions actuelles

La candidature de Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026 fait réagir l’opposition. Dans un communiqué publié ce 4 septembre, le parti "Les Démocrates" s’inquiète d’un possible conflit d’intérêts lié aux fonctions actuelles du ministre d’État, notamment en ce qui concerne la délivrance des quitus fiscaux par la Direction générale des Impôts, placée sous sa tutelle.

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026, suscite des interrogations au sein de l’opposition. A travers un communiqué, ‘’Les Démocrates ont soulevé un possible conflit d’intérêts entre les fonctions actuelles du ministre d’Etat, Romuald Wadagni chargé de l’Economie et des Finances et le processus électoral à venir.

Sous sa tutelle ministérielle se trouve la Direction Générale des Impôts (DGI), l’instance chargée de la délivrance du quitus fiscal, document indispensable pour toute candidature à l’élection présidentielle. Selon ‘’Les Démocrates’’, cette position pourrait créer un déséquilibre en faveur du candidat de la mouvance, en raison de la possibilité d’influencer ou de retarder la délivrance de ce document à d’éventuels adversaires politiques, même si ceux-ci remplissent les conditions requises.

« Dans un État démocratique bien établi, la logique recommande que le Ministre d’État renonce à ses fonctions actuelles », peut-on lire dans leur communiqué.

Pour ce parti de l’opposition, « il serait également à son honneur d’avoir une culture administrative, démocratique, et de rester impartial dans la délivrance des quitus fiscaux, afin de ne pas faire obstacle à sa délivrance à tous les citoyens en droit de l’obtenir ».

