"Les Démocrates" enregistre 35 candidatures pour son duo

Le processus de désignation du duo de candidats du parti d’opposition "Les Démocrates" pour la présidentielle de 2026 entre dans sa phase décisive. 35 candidatures ont été enregistrées au terme de l’appel à candidatures lancé le 28 septembre 2025.

Le parti "Les Démocrates" enregistre 35 candidatures pour l’élection présidentielle de 2026. L’appel à candidatures a été clôturé samedi 4 octobre à 18 heures.

L’information a été confirmée par le secrétaire national à la communication du parti. Selon Guy Mitokpè, seuls les dossiers reçus avant l’heure limite sont retenus pour l’étude en cours.

Plusieurs figures politiques et autres personnalités ont soumis leur candidature dont Daniel Edah, Éric Houndété et Nourou Dine Saka Saley.

Le comité de sélection installé dans le cadre du processus va mener à partir de ce lundi 06 octobre, des entretiens avec les candidats. À l’issue de ces auditions, le comité soumettra ses conclusions au Conseil national du parti, qui procédera à la validation finale du duo présidentiel.

L’annonce du duo présidentiel du parti "Les Démocrates" est prévue pour le 11 octobre.

À la Commission électorale nationale autonome (CENA), le dépôt des candidatures démarre le 10 octobre et s’achève au 14 octobre 2025.

A.A.A

5 octobre 2025 par