dimanche, 5 octobre 2025 -

423 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Présidentielle 2026 au Bénin

"Les Démocrates" enregistre 35 candidatures pour son duo




Le processus de désignation du duo de candidats du parti d’opposition "Les Démocrates" pour la présidentielle de 2026 entre dans sa phase décisive. 35 candidatures ont été enregistrées au terme de l’appel à candidatures lancé le 28 septembre 2025.

Le parti "Les Démocrates" enregistre 35 candidatures pour l’élection présidentielle de 2026. L’appel à candidatures a été clôturé samedi 4 octobre à 18 heures.

L’information a été confirmée par le secrétaire national à la communication du parti. Selon Guy Mitokpè, seuls les dossiers reçus avant l’heure limite sont retenus pour l’étude en cours.
Plusieurs figures politiques et autres personnalités ont soumis leur candidature dont Daniel Edah, Éric Houndété et Nourou Dine Saka Saley.

Le comité de sélection installé dans le cadre du processus va mener à partir de ce lundi 06 octobre, des entretiens avec les candidats. À l’issue de ces auditions, le comité soumettra ses conclusions au Conseil national du parti, qui procédera à la validation finale du duo présidentiel.
L’annonce du duo présidentiel du parti "Les Démocrates" est prévue pour le 11 octobre.
À la Commission électorale nationale autonome (CENA), le dépôt des candidatures démarre le 10 octobre et s’achève au 14 octobre 2025.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso




Wadagni promet “un avenir bâti avec et pour la jeunesse”


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sous les ovations de milliers de militants réunis à Parakou, ce samedi (…)
Lire la suite

Voici les deux convictions fortes de Romuald Wadagni


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État, Romuald Wadagni désormais officiellement candidat à (…)
Lire la suite

Wadagni - Talata, un duo de continuité pour bâtir une nation unie


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Candidat de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle de (…)
Lire la suite

R. Wadagni fait la promesse de servir avec intégrité, courage et constance


4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Romuald Wadagni et Mariam Talata ont été investis candidats de la (…)
Lire la suite

En images les temps forts de l’investiture du duo Wadagni Talata


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le stade municipal de Parakou a accueilli ce samedi 04 octobre 2025, (…)
Lire la suite

En images, la mise en place des invités au stade de Parakou ( suite )


4 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de (…)
Lire la suite

Les partis en rempart au duo Wadagni-Talata


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les partis de la mouvance se mobilise autour du duo Wadagni-Talata, (…)
Lire la suite

Parakou en effervescence pour l’investiture Wadagni–Talata


4 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Parakou, la métropole de la région septentrionale du Bénin grouille de (…)
Lire la suite

Rachelle Yayi , Daniel Edah parmi les 8315 détenteurs de quitus fiscaux


4 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A deux semaines de l’ouverture du dépôt des candidatures pour les (…)
Lire la suite

Le Secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses (…)
Lire la suite

Les Démocrates donnent leur avis sur le candidat des FCBE


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Un député du parti d’opposition Les Démocrates, s’est prononcé sur la (…)
Lire la suite

Parakou en effervescence à la veille de l’investiture de Wadagni-Talata


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
A quelques heures de l’investiture officielle du duo Romuald Wadagni – (…)
Lire la suite

Voici les critères de sélection du duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’


29 septembre 2025 par Marc Mensah
Le parti ‘’ Les Démocrates’’ lance un appel à candidature pour la (…)
Lire la suite

En principe, ce sont les délégués des partis qui sont attendus à Parakou


29 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Porté en triomphe par la majorité présidentielle pour briguer la (…)
Lire la suite

Plus de 80 nominations au ministère de l’Enseignement supérieur


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des nominations ont été prononcées ce mercredi 24 septembre 2025, au (…)
Lire la suite

Romain MISSINHOUN se déclare candidat à la présidentielle 2026


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Cocou Romain MISSINHOUN a annoncé, ce mardi 23 septembre 2025, sa (…)
Lire la suite

Daniel EDAH, une candidature qui s’impose à l’opposition


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans un contexte d’incertitude et de tensions internes, l’opposition (…)
Lire la suite

Wadagni accueilli par Claudine Prudencio au siège du RN


21 septembre 2025 par Marc Mensah
Romuald Wadagni poursuit sa tournée politique auprès des partis de la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires