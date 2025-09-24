Les Démocrates enclenchent la sélection de leurs candidats

Le parti d’opposition ‘’Les Démocrates’’ a procédé, mardi 23 septembre 2025, à la mise en place d’un comité national de candidatures. C’est dans le cadre des élections générales 2026 au Bénin.

Pour le choix des candidats aux élections en 2026, le parti ‘’Les Démocrates’’ entame un processus de désignation. Il a mis en place un comité national de candidatures. Ce comité composé de 15 membres, est chargé d’examiner les dossiers de tous les prétendants.

Le comité national va lancer un appel de candidatures tout en définissant les critères d’éligibilité et les modalités de participation. L’un des départements du comité national sera chargé de recevoir les candidatures à l’élection présidentielle et aux législatives. Le second département va se pencher sur les dossiers pour les élections communales.

Selon le calendrier de la Commission Electorale Nationale et Autonome (CENA), le dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle est prévu du 10 au 14 octobre 2025. Les Démocrates ne disposent donc que de quelques jours pour désigner et officialiser leur duo de candidats pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

A.A.A

