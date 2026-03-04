Les Démocrates en réunion de crise après le départ de Yayi et son fils

Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) tient une réunion de crise, ce mercredi 4 mars 2026, après le départ de Yayi Boni de son poste de président et de son fils, Chabi Yayi, secrétaire aux relations extérieures.

Les Démocrates en réunion de crise ce mercredi 4 mars 2026. Et ce, après la démission du président du parti, Boni Yayi à la tête de la formation politique d’opposition et de son fils, Chabi Yayi, désormais ex secrétaire aux relations extérieures.

Dans une correspondance adressée au bureau politique, l’ex président de la République a évoqué des raisons de santé pour justifier son départ. « Pour des raisons de santé, et afin de pouvoir pleinement consacrer cette nouvelle étape de ma vie au repos, j’ai choisi de mettre un terme à mes activités politiques au sein du parti », a-t-il écrit.

La réunion de crise selon nos sources, devrait se tenir à Cotonou Fifadji, au siège national du parti.

