Les Démocrates donnent leur avis sur le candidat des FCBE

Un député du parti d’opposition Les Démocrates, s’est prononcé sur la candidature de la formation politique Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), à la présidentielle de 2026. Djima Ogbon s’est prononcé sur Bip radio ce 02 octobre 2025.

Paul Hounkpè a été désigné candidat du parti d’opposition Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), à la présidentielle de 2026.

Selon Djima Ogbon, député de Les Démocrates, la FCBE est loin de remporter la victoire à cette élection.

La FCBE ne peut même pas obtenir 10% sur le plan national, à plus forte raison, prétendre participer à l’élection présidentielle et espérer une victoire, croit savoir le député Démocrate sur Bip radio.

Djimon Ogbon précise qu’un parti d’opposition qui bénéfice du parrainage de partis de la mouvance présidentielle ne peut que se prêter à un « match amical ».

« Ce parti (FCBE, Ndlr) ne représente plus aucun intérêt pour l’heure », a conclu l’honorable Djima Ogbon.

Marina HOUENOU (Stag.)

2 octobre 2025 par ,