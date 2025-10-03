vendredi, 3 octobre 2025 -

975 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Présidentielle 2026

Les Démocrates dévoilent leur duo candidat le 11 octobre




Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) a fixé son Conseil national au 11 octobre prochain.

Réunis le 11 octobre 2025, les militants du parti d’opposition Les Démocrates (LD) désigneront officiellement leur duo candidat à l’élection présidentielle de 2026.

L’annonce a été faite par Dr. Dossou Guy Mitokpè, secrétaire à la communication du parti.

Les regards sont tournés vers Les Démocrates, principale force d’opposition au Bénin, depuis la désignation du duo candidat de la mouvance présidentielle.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le Secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses (…)
Lire la suite

Les Démocrates donnent leur avis sur le candidat des FCBE


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Un député du parti d’opposition Les Démocrates, s’est prononcé sur la (…)
Lire la suite

Parakou en effervescence à la veille de l’investiture de Wadagni-Talata


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
A quelques heures de l’investiture officielle du duo Romuald Wadagni – (…)
Lire la suite

Voici les critères de sélection du duo candidat du parti ‘’Les Démocrates’’


29 septembre 2025 par Marc Mensah
Le parti ‘’ Les Démocrates’’ lance un appel à candidature pour la (…)
Lire la suite

En principe, ce sont les délégués des partis qui sont attendus à Parakou


29 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Porté en triomphe par la majorité présidentielle pour briguer la (…)
Lire la suite

Plus de 80 nominations au ministère de l’Enseignement supérieur


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des nominations ont été prononcées ce mercredi 24 septembre 2025, au (…)
Lire la suite

Romain MISSINHOUN se déclare candidat à la présidentielle 2026


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Cocou Romain MISSINHOUN a annoncé, ce mardi 23 septembre 2025, sa (…)
Lire la suite

Daniel EDAH, une candidature qui s’impose à l’opposition


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans un contexte d’incertitude et de tensions internes, l’opposition (…)
Lire la suite

Wadagni accueilli par Claudine Prudencio au siège du RN


21 septembre 2025 par Marc Mensah
Romuald Wadagni poursuit sa tournée politique auprès des partis de la (…)
Lire la suite

Parakou accueille l’investiture du duo Wadagni-Talata


18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La ville de Parakou accueillera le 4 octobre prochain, la cérémonie (…)
Lire la suite

Le BR désigne Talata comme colistière de Wadagni


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une importante réunion tenue, mardi 16 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

FCBE en accords avec UP-R et BR


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les partis Union progressiste le renouveau (UP-R), Bloc républicain (…)
Lire la suite

Les Démocrates désignent leur candidat d’ici le 14 octobre


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Le parti d’opposition Les Démocrates annoncera son duo candidat à (…)
Lire la suite

Plus de 30 millions F collectés en 24h pour la caution de Wadagni


11 septembre 2025 par Marc Mensah
La campagne de financement citoyen en faveur de Romuald Wadagni a (…)
Lire la suite

Encore 1666 logements sociaux à Ouèdo


10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Avec l’appui renouvelé de la Banque arabe pour le développement (…)
Lire la suite

Les Collines se mobilisent pour Wadagni


8 septembre 2025 par Marc Mensah
Dans le département des Collines, la mobilisation s’organise déjà (…)
Lire la suite

Boni Yayi entretient le flou au sein de l’opposition


7 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Alors que la mouvance présidentielle a déjà désigné son champion pour (…)
Lire la suite

135 fiches de parrainage retirées à la CENA


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’opération de distribution des fiches de parrainage aux maires et aux (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires