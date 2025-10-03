Les Démocrates dévoilent leur duo candidat le 11 octobre

Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) a fixé son Conseil national au 11 octobre prochain.

Réunis le 11 octobre 2025, les militants du parti d’opposition Les Démocrates (LD) désigneront officiellement leur duo candidat à l’élection présidentielle de 2026.

L’annonce a été faite par Dr. Dossou Guy Mitokpè, secrétaire à la communication du parti.

Les regards sont tournés vers Les Démocrates, principale force d’opposition au Bénin, depuis la désignation du duo candidat de la mouvance présidentielle.

M. M.

3 octobre 2025 par ,