Les Démocrates désignent leur candidat d’ici le 14 octobre

Le parti d’opposition Les Démocrates annoncera son duo candidat à l’élection présidentielle de 2026 au plus tard le 14 octobre. C’est ce qu’a confirmé Boni Yayi, président du parti, dans une déclaration vidéo publiée cette semaine.

Face à la candidature déjà actée de Romuald Wadagni pour la mouvance présidentielle, l’attention se porte désormais sur l’opposition, notamment Les Démocrates et la FCBE, qui devraient chacun présenter un duo candidat.

Les Démocrates affinent actuellement leur stratégie. Le parti s’est engagé à respecter les délais imposés par le processus électoral. Il dispose, comme les autres formations, d’un créneau précis pour rassembler les documents nécessaires, notamment les formulaires de parrainage délivrés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) aux députés et maires du 2 au 12 septembre.

Selon des sources proches du parti, la désignation officielle du ticket présidentiel interviendra dans la première quinzaine d’octobre, probablement après la fin septembre. Aucune indication n’a encore été donnée sur les personnalités pressenties.

Cette annonce intervient alors que le calendrier électoral entre dans une phase cruciale. Du 10 au 14 octobre, la CENA recevra les dossiers de candidature pour l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026.

11 septembre 2025