vendredi, 17 octobre 2025 -

1693 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Election présidentielle 2026

Les Démocrates assignent à leur tour Francois Sodjinou en justice




Le feuilleton autour des parrainages du parti ‘’Les Démocrates’’ connaît un nouveau rebondissement. Après la décision du tribunal de Cotonou ordonnant la restitution du formulaire de parrainage au député François Sodjinou, le parti dirigé par Boni Yayi a décidé d’assigner à nouveau l’élu devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou .

La formation politique a saisi le juge des référés pour tenter d’obtenir une décision obligeant Michel Sodjinou à remettre son parrainage au duo Renaud Agbodjo – Jude Bonaventure Lodjou, désigné pour porter les couleurs du parti à la présidentielle de 2026. Mais cette démarche s’annonce compliquée. Le parti avait lui-même récusé ce même juge, l’accusant de partialité dans le traitement du dossier précédent. Une position qui fragilise aujourd’hui sa nouvelle action en justice.

De son côté, François Sodjinou campe sur sa position. Le député, coordonnateur de la 19ᵉ circonscription électorale du parti, refuse catégoriquement de restituer son parrainage. Il justifie son attitude par ce qu’il appelle « l’absence de démocratie interne » et « l’imposition d’un duo présidentiel sans consultation ».
Cette nouvelle bataille judiciaire intervient alors que le duo Agbodjo–Lodjou ne dispose toujours pas du nombre de parrainages requis pour valider sa candidature auprès de la CENA. Les chances du parti de participer au scrutin semblent désormais très minces.
Le verdict du juge des référés est attendu ce jour .

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN




Le procès de JULIEN KANDE KANSOU renvoyé au 27 Janvier 2026


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’opposant poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système (…)
Lire la suite

Les médecins chargés d’examiner les candidats prêtent serment


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Trois (03) médecins assermentés pour évaluer l’état de bien-être (…)
Lire la suite

Le parti ‘’Les Démocrates’’ en flagrant délit de faux


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
En manque de parrainages requis pour valider sa candidature, le duo (…)
Lire la suite

Liste des duos de candidats déclarés pour la présidentielle 2026


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
À travers une décision en date du 15 octobre 2025, le président de la (…)
Lire la suite

Éric Houndété reconnaît les frustrations subies par Michel Sodjinou


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Au sein du parti "Les Démocrates", la tension reste vive autour du (…)
Lire la suite

« Je ne reconnais pas le processus actuel de désignation du duo (…)


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le député Michel Sodjinou, coordonnateur de la 19ᵉ circonscription (…)
Lire la suite

L’étude de fond des dossiers des duos débute ce mercredi


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) débute, ce mercredi (…)
Lire la suite

5 duos candidats dans la course pour la présidentielle


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un autre duo surprise a fait son entrée à la Commission nationale (…)
Lire la suite

Le duo des Démocrates dépose un dossier incomplet à la CENA


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Me Renaud Agbodjo, candidat du parti Les Démocrates (LD), à l’élection (…)
Lire la suite

Voici l’analyse de Gilles Badet sur la décision du parrainage


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
« La liberté du parrain dans l’élection présidentielle au Bénin : (…)
Lire la suite

L’He Houndété annonçait déjà le « putsch » en gestation contre sa (…)


14 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Honorable Éric Houndété ne pourra pas porter le flambeau du parti Les (…)
Lire la suite

Le duo Ouinsavi-Bello dépose son dossier à la CENA


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a enregistré, ce (…)
Lire la suite

Vers une absence du parti LD à la présidentielle de 2026


13 octobre 2025 par Marc Mensah
Nouveau rebondissement sur la scène politique béninoise à six mois de (…)
Lire la suite

Un parrainage manque au candidat LD ( Lire la décision de justice )


13 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur requête du député Sodjinou François, le Tribunall de Première (…)
Lire la suite

Un journaliste en lice avec Paul Hounkpè des FCBE


13 octobre 2025 par Marc Mensah
Le journaliste Rock Judicaël Hounwanou a été désigné colistier de Paul (…)
Lire la suite

Le duo Wadagni-Talata attendu à la CENA ce lundi


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald (…)
Lire la suite

"Les Démocrates" en session extraordinaire ce lundi


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Coordination Nationale du parti "Les Démocrates" tient une session (…)
Lire la suite

Romaric Boco quitte le Bloc Républicain


12 octobre 2025 par Marc Mensah
Démission au parti Bloc Républicain (BR) ! Romaric Boco, ancien (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires