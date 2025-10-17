Les Démocrates assignent à leur tour Francois Sodjinou en justice

Le feuilleton autour des parrainages du parti ‘’Les Démocrates’’ connaît un nouveau rebondissement. Après la décision du tribunal de Cotonou ordonnant la restitution du formulaire de parrainage au député François Sodjinou, le parti dirigé par Boni Yayi a décidé d’assigner à nouveau l’élu devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou .

La formation politique a saisi le juge des référés pour tenter d’obtenir une décision obligeant Michel Sodjinou à remettre son parrainage au duo Renaud Agbodjo – Jude Bonaventure Lodjou, désigné pour porter les couleurs du parti à la présidentielle de 2026. Mais cette démarche s’annonce compliquée. Le parti avait lui-même récusé ce même juge, l’accusant de partialité dans le traitement du dossier précédent. Une position qui fragilise aujourd’hui sa nouvelle action en justice.

De son côté, François Sodjinou campe sur sa position. Le député, coordonnateur de la 19ᵉ circonscription électorale du parti, refuse catégoriquement de restituer son parrainage. Il justifie son attitude par ce qu’il appelle « l’absence de démocratie interne » et « l’imposition d’un duo présidentiel sans consultation ».

Cette nouvelle bataille judiciaire intervient alors que le duo Agbodjo–Lodjou ne dispose toujours pas du nombre de parrainages requis pour valider sa candidature auprès de la CENA. Les chances du parti de participer au scrutin semblent désormais très minces.

Le verdict du juge des référés est attendu ce jour .

A.A.A

17 octobre 2025 par ,