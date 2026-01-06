Les Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone en formation

La formation des Coordonnateurs d’Arrondissement et de Zone a débuté ce mardi 6 janvier 2026 à Cotonou.

La Commission électorale nationale autonome poursuit la mise en œuvre de son calendrier dans le cadre des élections du 11 janvier 2026. Une session de formation est organisée à l’endroit des agents électoraux notamment les coordonnateurs d’arrondissement et de zone, ainsi que leurs assistants. Ils sont chargés de superviser le scrutin le 11 janvier prochain. « Vous êtes appelés à former à votre tour les membres des postes de vote. Ce que vous allez leur transmettre est ce qu’ils appliqueront le 11 janvier. Il est donc essentiel que vous suiviez attentivement cette formation et que vous fassiez preuve de patience et de pédagogie », a déclaré la directrice de la communication et de la formation de la CENA, Mireille Mariano.

La session a pour objectif selon le formateur Marino de Souza, socio-anthropologue spécialisé en administration électorale de renforcer les capacités des coordonnateurs et des assistants. Les communications se sont axées sur les rôles et responsabilités des agents électoraux ; les infractions électorales et les sanctions prévues par la loi, le remplissage correct des documents électoraux, souvent à l’origine d’annulations de résultats, la transmission électronique des résultats, la protection des données à caractère personnel, en collaboration avec l’Autorité de protection des données personnelles (Apdp). La formation va s’achever ce mercredi 7 janvier 2026.

A.A.A

6 janvier 2026 par ,