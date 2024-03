Les Comités du PAPC prêts pour le suivi des mesures environnementales et sociales

Les Comités de suivi environnemental et social du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) dans l’ensemble des bassins couverts par ledit programme ont été installés. La cérémonie d’installation a été présidée, lundi 11 mars 2024 à la mairie de Cotonou, par le Secrétaire Exécutif.

Un Comité Technique de Suivi Environnemental et Social composé de quatorze (14) membres et 10 Comités composés chacun de 11 membres dans l’ensemble des 10 arrondissements d’intervention du PAPC ont été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC). C’est le Secrétaire Exécutif de la mairie de Cotonou Anges Paterne Amoussouga qui a procédé à l’installation du Comité Technique de Suivi Environnemental et Social lors d’une cérémonie tenue à la maire de Cotonou le lundi 11 mars 2024.

Les Comités ainsi installés sont chargés d’ « assurer le suivi permanent des mesures environnementales et sociales du projet par les bénéficiaires pendant et après les travaux ». « Ces comités permettront aussi de faire la veille citoyenne autour des ouvrages qui sont en cours de réalisation », selon Anges Paterne Amoussouga.

Le SE a saisi l’occasion pour présenter le programme et les rôles de chaque Comité.

Le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC), projet phare du Programme d’Action du Gouvernement, vise à réduire les inondations récurrentes dans la ville de Cotonou. Mis en œuvre par la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA), il a démarré en février 2020 pour une durée de 6 ans. « Ce programme repose sur une approche intégrée multisectorielle et multipartite pour mitiger de manière globale les impacts des eaux pluviales en vue de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations », a expliqué Anges Paterne Amoussouga. Le programme bénéficie de l’appui du gouvernement et de six partenaires techniques et financiers tels que la Banque Mondial ; Banque Africaine de Développement et l’Africain Growing Together Fund ; Banque Ouest Africaine de Développement ; Banque Islamique de Développement ; Banque Européenne d’Investissement ; Agence Française de Développement.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du PAPC sous financement BAD et conformément au plan de gestion environnemental et social du projet que les Comités sont installés, selon le SE. La mise en place du Comité technique est entérinée par deux arrêtés pris en 2022 par le maire de Cotonou.

Le Comité Technique de Suivi Environnemental et Social (CTSES) participe aux activités de suivi environnemental et social dans les zones de travaux du programme ; de validation des documents techniques environnementaux et sociaux initiés par le projet ; de remises et ou de réception des travaux aux entreprises à la demande du programme. Le CTSES apporte, si cela se révèle nécessaire, toute l’assistance aux entreprises dans l’exécution de leurs prestations en vue d’atténuer les dommages environnementaux et sociaux. Il est chargé d’organiser les séances d’informations et d’échanges avec les différents acteurs sur les enjeux environnementaux t sociaux du programme ; faire les visites de sites en cas de plaintes liées aux dommages environnementaux et sociaux et les traiter si possible.

Prenant la mesure des responsabilités, Honduras Sedjide, représentant le maire de Cotonou, Luc Atrokpo au sein du Comité Technique de Suivi Environnemental et Social (CTSES) a pris des engagements. « (…) Nous allons nous organiser pour suivre le projet d’abord et à la fin du projet, faire tout possible pour que la population puisse savoir qu’il faut entretenir tout ce qu’on est en train de construire », a-t-il indiqué.

« C’est un rôle qui vient s’ajouter à la fonction que j’exerce déjà au niveau du PAPC et qui va consister à alerter et à faire intervenir les autorités dès que nous allons constater des comportements qui ne sont pas dans les normes en matière de sauvegarde environnementale. Donc, au sein de ce groupe, il me revient de relayer toutes les informations, tous les constats que les gens vont faire sur l’ensemble du territoire de Cotonou, relayer ça au niveau des autorités compétentes notamment au niveau de la SIRAT pour que les dispositions soient prises », a confié Dr Lambert Agodo, expert en sauvegarde environnementale à la SIRAT et représentant la SIRAT au sein du Comité Technique de Suivi Environnemental et Social (CTSES).

En ce qui concerne le Comité Local de Suivi Environnemental et Social (CLSES) en place dans l’ensemble des 10 arrondissements d’intervention du PAPC, il est chargé de « s’assurer que les travaux réalisés dans le cadre du PAPC respectent les mesures de sauvegarde environnementale et sociale telles que prescrites dans les contrats des entreprises ».

Le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) prévoit la réalisation de 46 000 ml de collecteurs ; 90 000 ml de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rues ; l’aménagement et le pavage de 49 000 ml de rues ; l’aménagement de 7 bassins de rétention. Il est prévu également l’acquisition d’équipements pour la collecte de déchets solides ; la reconstruction et l’équipement de l’école de sourds à Vêdoko 2 ; la reconstruction et l’équipement de l’école primaire publique de Vêdoko 2 et la reconstruction et l’équipement de laboratoire type centre de santé de communautaire.

M. M.

12 mars 2024 par