Les Collines se mobilisent pour Wadagni

Dans le département des Collines, la mobilisation s’organise déjà autour de Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle à la présidentielle de 2026.

À Glazoué, les leaders Idaasha ont réaffirmé leur soutien ce week-end, lors d’une rencontre au domicile du député Edmond Agoua, coordonnateur départemental de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R).

Conduits par plusieurs figures locales, dont Adahou Aron et Assongba Monlou, les responsables politiques des arrondissements ont assuré de leur engagement pour « renforcer l’ancrage du parti et garantir la victoire de Wadagni dans les Collines ».

Le député Edmond Agoua, qui s’impose comme l’un des relais clés de la mouvance dans le département, a salué cette confiance renouvelée. Il a promis de « défendre les intérêts des Idaasha et des Collines » dans les instances politiques.

À quelques mois du scrutin, les Collines apparaissent déjà comme un bastion stratégique pour la campagne à venir.

M. M.

8 septembre 2025 par ,