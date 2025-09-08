lundi, 8 septembre 2025 -

Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Présidentielle 2026

Les Collines se mobilisent pour Wadagni




Dans le département des Collines, la mobilisation s’organise déjà autour de Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle à la présidentielle de 2026.

À Glazoué, les leaders Idaasha ont réaffirmé leur soutien ce week-end, lors d’une rencontre au domicile du député Edmond Agoua, coordonnateur départemental de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R).
Conduits par plusieurs figures locales, dont Adahou Aron et Assongba Monlou, les responsables politiques des arrondissements ont assuré de leur engagement pour « renforcer l’ancrage du parti et garantir la victoire de Wadagni dans les Collines ».

Le député Edmond Agoua, qui s’impose comme l’un des relais clés de la mouvance dans le département, a salué cette confiance renouvelée. Il a promis de « défendre les intérêts des Idaasha et des Collines » dans les instances politiques.

À quelques mois du scrutin, les Collines apparaissent déjà comme un bastion stratégique pour la campagne à venir.
M. M.

8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Boni Yayi entretient le flou au sein de l’opposition


7 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Alors que la mouvance présidentielle a déjà désigné son champion pour (…)
Lire la suite

135 fiches de parrainage retirées à la CENA


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’opération de distribution des fiches de parrainage aux maires et aux (…)
Lire la suite

Le cardinal Timothy Dolan et Tony Elumelu recevront le Appeal of (…)


5 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Appeal of Conscience Foundation a annoncé aujourd’hui que Son (…)
Lire la suite

La réponse du gouvernement à l’opposition réclamant la démission de Wadagni


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a réagi, ce vendredi 05 septembre 2025, à la demande de (…)
Lire la suite

Le parti Les Démocrates invite R.Wadagni à renoncer à ses fonctions (…)


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La candidature de Romuald Wadagni à la présidentielle de 2026 fait (…)
Lire la suite

Moele Bénin soutient la candidature de Romuald Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni reçu à Moele Bénin


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald (…)
Lire la suite

"Wadagni est le meilleur candidat" (L. Vlavonou)


4 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a apporté, jeudi (…)
Lire la suite

La jeunesse de Zakpota se mobilise derrière Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Za-Kpota accueille dimanche 14 septembre 2025, un (…)
Lire la suite

« Il sera difficile à l’opposition de trouver un profil meilleur à (…)


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Depuis l’annonce de la candidature de Romuald Wadagni à la (…)
Lire la suite

Lokossa se mobilise pour le candidat du peuple


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Ce mercredi 3 septembre 2025, Lokossa, la ville de l’espérance, s’est (…)
Lire la suite

Parakou en première ligne pour porter Wadagni


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La commune de Parakou, à travers sa première autorité, a annoncé son (…)
Lire la suite

Porto-Novo valide la désignation de Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La capitale béninoise, Porto-Novo, affiche son soutien au ministre (…)
Lire la suite

Wadagni au siège du Moele-Bénin ce jeudi


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Après ses récentes rencontres avec les responsables du Bloc Républicain (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 03 SEPT. 2025


3 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 03 septembre 2025, (…)
Lire la suite

Christian Lagnidé salue la mission accomplie par Talon


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dans une déclaration, l’ancien ministre Christian Enock Lagnidé a lancé (…)
Lire la suite

« Le président n’a pas imposé son choix » (Bio Tchané)


2 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La candidature de Romuald Wadagni n’est pas une surprise, selon (…)
Lire la suite

Réaction du parti ’’Les Démocrates’’ à la candidature de Wadagni


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le vice-président du parti Les Démocrates, Eugène Azatassou, s’est (…)
Lire la suite




