Les Chefs d’entreprises mieux outillés sur la fiscalité

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), en partenariat avec l’Association Nationale des Conseillers Fiscaux du Bénin (ANCF) a organisé, mardi 29 juillet 2025, le Rendez-vous des Experts dans ses locaux à Cotonou. Cette initiative a offert un cadre d’échanges privilégié entre experts fiscalistes et chefs d’entreprise.

Permettre aux dirigeants d’entreprise, notamment les micro, petites et moyennes entreprises, d’accéder gratuitement à des conseils personnalisés pour une meilleure gestion de leurs obligations fiscales et administratives. C’est l’objectif de ce Rendez-vous des Experts organisé au siège de la CCI Bénin.

Motivés par la volonté de mieux comprendre les règles fiscales qui encadrent leur activité, les Chefs d’entreprise ont répondu présent à ce rendez-vous. Chaque participant a eu un moment d’échanges avec les experts. « Nous sommes conscients que lorsque nous sommes dans un Etat, il y a des règles qu’il faut respecter. Il est important que notre entreprise puisse prendre connaissance de tout ce qui a rapport avec la fiscalité et être en règle vis-à-vis de l’État et aussi bénéficier des opportunités », a confié Marc Yedehomè promoteur de Palnor.

Pour Adeyemi Ogoundelé, promoteur de Adil Farms, ce rendez-vous est une opportunité. « Les experts ne sont pas des personnes qu’on rencontre tout le temps. Quand vous êtes une entreprise surtout une micro entreprise et vous avez de la vision, il faut essayer d’avoir le maximum d’informations », a-t-il affirmé. Adonis Aplogan, promoteur de Adonaï a salué la pertinence des échanges. « Ça a été une belle rencontre parce qu’en tant que chef d’entreprise, on a souvent peur des impôts puisque nous ne sommes pas informés des avantages », a-t-il indiqué.

Avec les experts, les chefs d’entreprise ont abordé entre autres certaines dispositions de la loi des finances, gestion 2025 ; le calcul des impôts et aussi comment faire face au redressement fiscal. « La TVA sur les produits locaux est revenue dans les échanges parce que ce sont des entreprises dans l’agroalimentaire. Lorsque les produits locaux quittent les champs et qu’ils subissent la transformation et rentrent dans un circuit de distribution, ça doit subir la TVA. Les promoteurs estiment qu’avec la TVA, leur produit n’est pas compétitif », a expliqué l’expert fiscaliste et administrateur des impôts, Sado Roméo. Selon lui, cette initiative de la CCI Bénin permet aux promoteurs de mieux gérer leur entreprise.

« La plupart des chefs d’entreprises sont satisfaits au-delà même de leurs attentes. Les échanges ont été vraiment fructueux et ils ont compris désormais les dispositions à prendre pour payer l’impôt à bonne date », a-t-il ajouté.

À travers le Rendez-vous des Experts, la CCI Bénin réaffirme son rôle de facilitateur du développement entrepreneurial et entend multiplier ce type de rencontre dans plusieurs autres domaines.

Akpédjé Ayosso

30 juillet 2025 par ,