Les Chefs d’Arrondissement et Président de Commissions permanentes de Cotonou

LES CHEFS D’ARRONDISSEMENT ET LES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS PERMANENTES

CA 1 : Florent Comlan PEDRO

CA 2 : Prosper Akouegnon GOGOYI

CA 3 : Maurille Omer ADETONAH

CA 4 : Saliou Adelabou ADEDJOUMA

CA 5 : Parfait DEKOUN

CA 6 : Alexandre SEWA

CA 7 : Edgard DJOSSOU

CA 8 : Delphine ACCLASATO

CA 9 : Valère Félicien ASSOUH

CA 10 : Yves Christian GNIDOKPONOU

C A 11 : Georges Raymond Ayaovi

C A 12 : Samuel AKINDES

C A 13 : Folly Bébé Adade Messan

PRÉSIDENT DES COMMISSIONS PERMANENTES

👉🏿 Président de la commission des affaires domaniales et environnementales : Léopold GBENOU

👉🏿 Président de la commission des affaires économiques et financières : Romulus AGBEDJEKOU

👉🏿 Président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives : Jean AHOLOU

👉🏿 Président de la Commission de la coopération et des relations avec les institutions : Denis Maximin GNONLONFOUN

6 mars 2026 par