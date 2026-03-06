vendredi, 6 mars 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

5e MANDATURE DU CONSEIL MUNICIPAL

Les Chefs d’Arrondissement et Président de Commissions permanentes de Cotonou




LES CHEFS D’ARRONDISSEMENT ET LES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS PERMANENTES
CA 1 : Florent Comlan PEDRO

CA 2 : Prosper Akouegnon GOGOYI

CA 3 : Maurille Omer ADETONAH

CA 4 : Saliou Adelabou ADEDJOUMA

CA 5 : Parfait DEKOUN

CA 6 : Alexandre SEWA

CA 7 : Edgard DJOSSOU

CA 8 : Delphine ACCLASATO

CA 9 : Valère Félicien ASSOUH

CA 10 : Yves Christian GNIDOKPONOU

C A 11 : Georges Raymond Ayaovi

C A 12 : Samuel AKINDES

C A 13 : Folly Bébé Adade Messan

PRÉSIDENT DES COMMISSIONS PERMANENTES

👉🏿 Président de la commission des affaires domaniales et environnementales : Léopold GBENOU

👉🏿 Président de la commission des affaires économiques et financières : Romulus AGBEDJEKOU

👉🏿 Président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives : Jean AHOLOU

👉🏿 Président de la Commission de la coopération et des relations avec les institutions : Denis Maximin GNONLONFOUN

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

6 mars 2026 par Ignace B. Fanou




