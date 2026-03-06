Les Chefs d’Arrondissement et Président de Commissions permanentes de Cotonou

766 visites en ce moment
LES CHEFS D’ARRONDISSEMENT ET LES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS PERMANENTES
....................................
CA 1 : Florent Comlan PEDRO
CA 2 : Prosper Akouegnon GOGOYI
CA 3 : Maurille Omer ADETONAH
CA 4 : Saliou Adelabou ADEDJOUMA
CA 5 : Parfait DEKOUN
CA 6 : Alexandre SEWA
CA 7 : Edgard DJOSSOU
CA 8 : Delphine ACCLASATO
CA 9 : Valère Félicien ASSOUH
CA 10 : Yves Christian GNIDOKPONOU
C A 11 : Georges Raymond Ayaovi
C A 12 : Samuel AKINDES
C A 13 : Folly Bébé Adade Messan
................................
PRÉSIDENT DES COMMISSIONS PERMANENTES
👉🏿 Président de la commission des affaires domaniales et environnementales : Léopold GBENOU
👉🏿 Président de la commission des affaires économiques et financières : Romulus AGBEDJEKOU
👉🏿 Président de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives : Jean AHOLOU
👉🏿 Président de la Commission de la coopération et des relations avec les institutions : Denis Maximin GNONLONFOUN