Les Chefs d’Arrondissement et Commissions de Cotonou installés

Les Chefs d’Arrondissements (CA) et les présidents des commissions permanentes de la 5ᵉ mandature du conseil municipal de Cotonou ont été officiellement installés ce vendredi 6 mars 2026 à l’hôtel de ville. La cérémonie intervient à l’issue des élections communales du 11 janvier dernier.

Les 13 Chefs d’Arrondissement de la ville de Cotonou ont été investis dans leurs fonctions ce vendredi 6 mars 2026.

Florent Comlan Pedro prend la tête du 1er arrondissement, tandis que Prosper Akouegnon Gogoyi dirige le 2ᵉ arrondissement.

Maurille Omer Adetonah est installé à la tête du 3ᵉ arrondissement, et Saliou Adelabou Adedjouma au 4ᵉ arrondissement.

Parfait Dekoun devient chef du 5ᵉ arrondissement, Alexandre Sewa celui du 6ᵉ arrondissement, et Edgard Djossou prend les rênes du 7ᵉ arrondissement.

Delphine Acclasato dirige désormais le 8ᵉ arrondissement, Valère Félicien Assouh le 9ᵉ arrondissement, et Yves Christian Gnidokponou le 10ᵉ arrondissement.

Georges Raymond Ayaovi prend la responsabilité du 11ᵉ arrondissement, Samuel Akindès celle du 12ᵉ arrondissement, tandis que Folly Bébé Adade Messan dirige le 13ᵉ arrondissement.

Au cours de la même cérémonie, les présidents des commissions permanentes du conseil municipal ont également été désignés.

Léopold Gbenou a été nommé président de la Commission des affaires domaniales et environnementales.

Romulus Agbédjékou préside la Commission des affaires économiques et financières

La Commission des affaires sociales, culturelles et sportives est confiée à Jean Aholou.

Quant à la Commission de la coopération et des relations avec les institutions, elle est dirigée par Denis Maximin Gnonlonfoun.

Cette installation marque une nouvelle étape dans la mise en place des organes de gouvernance municipale pour la mandature 2026-2033.

