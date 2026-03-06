vendredi, 6 mars 2026 -

389 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

5è mandature de la décentralisation au Bénin

Les Chefs d’Arrondissement et Commissions de Cotonou installés




Les Chefs d’Arrondissements (CA) et les présidents des commissions permanentes de la 5ᵉ mandature du conseil municipal de Cotonou ont été officiellement installés ce vendredi 6 mars 2026 à l’hôtel de ville. La cérémonie intervient à l’issue des élections communales du 11 janvier dernier.

Les 13 Chefs d’Arrondissement de la ville de Cotonou ont été investis dans leurs fonctions ce vendredi 6 mars 2026.

Florent Comlan Pedro prend la tête du 1er arrondissement, tandis que Prosper Akouegnon Gogoyi dirige le 2ᵉ arrondissement.

Maurille Omer Adetonah est installé à la tête du 3ᵉ arrondissement, et Saliou Adelabou Adedjouma au 4ᵉ arrondissement.

Parfait Dekoun devient chef du 5ᵉ arrondissement, Alexandre Sewa celui du 6ᵉ arrondissement, et Edgard Djossou prend les rênes du 7ᵉ arrondissement.

Delphine Acclasato dirige désormais le 8ᵉ arrondissement, Valère Félicien Assouh le 9ᵉ arrondissement, et Yves Christian Gnidokponou le 10ᵉ arrondissement.

Georges Raymond Ayaovi prend la responsabilité du 11ᵉ arrondissement, Samuel Akindès celle du 12ᵉ arrondissement, tandis que Folly Bébé Adade Messan dirige le 13ᵉ arrondissement.

Au cours de la même cérémonie, les présidents des commissions permanentes du conseil municipal ont également été désignés.

Léopold Gbenou a été nommé président de la Commission des affaires domaniales et environnementales.

Romulus Agbédjékou préside la Commission des affaires économiques et financières

La Commission des affaires sociales, culturelles et sportives est confiée à Jean Aholou.
.
Quant à la Commission de la coopération et des relations avec les institutions, elle est dirigée par Denis Maximin Gnonlonfoun.

Cette installation marque une nouvelle étape dans la mise en place des organes de gouvernance municipale pour la mandature 2026-2033.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

6 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Liste des CA et présidents de commissions des mairies de Bopa, (…)


6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le processus d’installation des chefs d’arrondissement (CA) et des (…)
Lire la suite

Les Chefs d’Arrondissement et Président de Commissions permanentes de (…)


6 mars 2026 par Ignace B. Fanou
LES CHEFS D’ARRONDISSEMENT ET LES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS (…)
Lire la suite

Des journalistes outillés pour une couverture responsable en période (…)


6 mars 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Directrice de Cabinet du Président de la HAAC, Katia Kérékou (…)
Lire la suite

Victor Dassi Adossou reconduit pour un nouveau mandat


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le magistrat Victor Dassi Adossou est reconduit à son poste de (…)
Lire la suite

Voici les nominations de ce mercredi 4 mars 2026


4 mars 2026 par Ignace B. Fanou
CONSEILS DES MINISTRE DU MARS I- Mesures individuelles. (…)
Lire la suite

Les Démocrates en réunion de crise après le départ de Yayi et son fils


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) tient une réunion de crise, (…)
Lire la suite

CFA ROW mobilise le 8e arrondissement de Cotonou pour WADAGNI ‎


28 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A l’appel du Cercle des frères et amis de Romuald Wadagni (CFA ROW), (…)
Lire la suite

L’UP-R suspend les nominations dans les cabinets des maires


26 février 2026 par Marc Mensah
La Direction de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a ordonné à (…)
Lire la suite

L’axe Cotonou-Luanda se solidifie à l’Assemblée


25 février 2026 par Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Fifamin (…)
Lire la suite

Joseph Djogbénou reçoit l’ambassadeur néerlandais à Porto-Novo


23 février 2026 par Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou, a (…)
Lire la suite

Ce que propose Paul Hounkpè pour pacifier l’axe Niamey-Cotonou


23 février 2026 par Marc Mensah
A quelques semaines de la présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le (…)
Lire la suite

Les centrales syndicales condamnent les licenciements en vue à la SRTB


22 février 2026 par Marc Mensah
Trois des principales centrales syndicales du Bénin ont dénoncé, dans (…)
Lire la suite

Voici les attributions de l’Unité d’Appui en Ressources Humaines


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Une Unité d’Appui en Ressources Humaines à la Présidence de la (…)
Lire la suite

Un abattoir ultra moderne inauguré à Kandi


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi (…)
Lire la suite

2 sièges retirés au BR et attribués à l’UP-R à Lalo


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Cour suprême a rendu ce vendredi 20 février 2026, son verdict dans (…)
Lire la suite

Les maires non réélus gardent provisoirement leurs véhicules de fonction


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, (…)
Lire la suite

Franck Kpassassi prend les rênes de la mairie d’Abomey


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le nouveau maire Franck Métolé Kpassassi est désormais investi pour (…)
Lire la suite

Les suppléants Mounifa Karim et Idrissou Amadou attendent leur installation


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les suppléants Mounifa Tidjani Karim et Idrissou Amadou pourraient (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires