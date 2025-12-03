Les CHD Atacora et Donga en voie de reconstruction

Au Bénin, la modernisation du système hospitalier se poursuit. Le Conseil des ministres du 3 décembre a validé la mission de maîtrise d’œuvre complète pour la reconstruction des Centres hospitaliers départementaux (CHD) de l’Atacora et de la Donga.

A la suite d’un diagnostic fait en 2018, « il a été recommandé de reconstruire le CHD Atacora afin de relever la qualité des infrastructures ».

L’objectif, selon le conseil des ministres du 3 décembre 2025, l’objectif est d’améliorer les prestations pour les usagers.

La situation est différente dans la Donga. Le CHD, mis en service en 2014, n’avait jamais été totalement achevé. Le gouvernement l’admet. « Il nécessite une mise aux normes pour assurer la disponibilité du paquet de services essentiels », indique le Conseil des ministres.

Les futurs travaux doivent transformer ces deux structures en véritables hôpitaux de référence. Le Conseil évoque une « fonctionnalité optimale » et un renforcement de l’offre de soins dans les deux départements.

La mission de maîtrise d’œuvre sera complète. Elle inclura les études architecturales, techniques, environnementales et sociales. Elle couvrira également la surveillance et le contrôle des chantiers. Le gouvernement insiste sur la qualité de l’exécution. La maîtrise d’œuvre « devra être conduite avec professionnalisme », précise le communiqué. Pour cela, le Conseil a donné son accord pour travailler avec des entreprises expérimentées. Il a aussi instruit les ministres concernés de « veiller au suivi rigoureux des chantiers ».

