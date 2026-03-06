vendredi, 6 mars 2026 -

Département de l’Ouémé

Les CA et présidents des commissions installés à Porto-Novo




Les chefs d’arrondissement (CA), et les présidents des commissions permanentes ont été installés, ce vendredi 6 mars 2026, à Porto-Novo. Voici la configuration de ces élus pour cette 5e mandature de la décentralisation.
Chefs d’arrondissement
 CA1 : LOKO Firmin
 CA2 : HOUSSOU Muriel K. M.
 CA3 : DJOSSINON William
 CA4 : KINSOU Paulin
 CA5 : AHOUSSINOU Yves

Présidents et rapporteurs des commissions permanentes
 Commission Affaires Économiques et Financières
Président : HOUNKPE Clément
Rapporteur : HOUSSOU Gilbert
 Commission Affaires Domaniales et Environnementales
Président : KOUMAGNON Raymond
Rapporteur : HONVOU Z. François
 Commission Coopération et Relations avec les Institutions
Président : AMADANI Wabi
Rapporteur : KPANOU Agossou
 Commission Affaires Sociales, Sportives et Culturelles
Présidente : AKOGBETO Nadine
Rapporteur : KOUTON Mathieu S.

F. A. A.

6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




