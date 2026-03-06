Les CA et présidents des commissions installés à Porto-Novo

1166 visites en ce moment
Les chefs d’arrondissement (CA), et les présidents des commissions permanentes ont été installés, ce vendredi 6 mars 2026, à Porto-Novo. Voici la configuration de ces élus pour cette 5e mandature de la décentralisation.
Chefs d’arrondissement
– CA1 : LOKO Firmin
– CA2 : HOUSSOU Muriel K. M.
– CA3 : DJOSSINON William
– CA4 : KINSOU Paulin
– CA5 : AHOUSSINOU Yves
Présidents et rapporteurs des commissions permanentes
– Commission Affaires Économiques et Financières
Président : HOUNKPE Clément
Rapporteur : HOUSSOU Gilbert
– Commission Affaires Domaniales et Environnementales
Président : KOUMAGNON Raymond
Rapporteur : HONVOU Z. François
– Commission Coopération et Relations avec les Institutions
Président : AMADANI Wabi
Rapporteur : KPANOU Agossou
– Commission Affaires Sociales, Sportives et Culturelles
Présidente : AKOGBETO Nadine
Rapporteur : KOUTON Mathieu S.
