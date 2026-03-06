Les CA et présidents des commissions installés à Porto-Novo

Les chefs d’arrondissement (CA), et les présidents des commissions permanentes ont été installés, ce vendredi 6 mars 2026, à Porto-Novo. Voici la configuration de ces élus pour cette 5e mandature de la décentralisation.

Chefs d’arrondissement

– CA1 : LOKO Firmin

– CA2 : HOUSSOU Muriel K. M.

– CA3 : DJOSSINON William

– CA4 : KINSOU Paulin

– CA5 : AHOUSSINOU Yves

Présidents et rapporteurs des commissions permanentes

– Commission Affaires Économiques et Financières

Président : HOUNKPE Clément

Rapporteur : HOUSSOU Gilbert

– Commission Affaires Domaniales et Environnementales

Président : KOUMAGNON Raymond

Rapporteur : HONVOU Z. François

– Commission Coopération et Relations avec les Institutions

Président : AMADANI Wabi

Rapporteur : KPANOU Agossou

– Commission Affaires Sociales, Sportives et Culturelles

Présidente : AKOGBETO Nadine

Rapporteur : KOUTON Mathieu S.

F. A. A.

6 mars 2026 par ,