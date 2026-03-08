dimanche, 8 mars 2026 -

1297 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Département du Zou

Les CA de Bohicon et de Djidja




Les chefs d’arrondissement et les présidents des commissions permanentes de la 5e mandature de la décentralisation sont déjà installés dans les communes de Bohicon et de Djidja, dans le département du Zou. Ci-dessous la liste des nouveaux élus.

Commune de Bohicon

Chefs d’arrondissement
 Agongointo : Lakpome Laurent
 Avogbana : Ahanvo Gilles
 Bohicon I : Titigouety Fréjus
 Bohicon II : Fotohoun Vignile
 Gnidjazoun : Nouhoto Félix
 Lissezoun : Dahissihô Sylvestre
 Passagon : Zinmankan Charles Yves
 Ouassaho : Gnambakpo Marc
 Saclo : Gohou Louis
 Sodohome : Hewlito Alexis

Présidents des commissions permanentes
 Commission des affaires domaniales et environnementales : Gnimadi Georges
 Commission des affaires économiques et financières : Hounsonlon Charle
 Commission des affaires sociales, culturelles et sportives : Guédézoumè Norbert
 Commission de la coopération et des relations avec les institutions : Houzamè G. Lydie

Commune de Djidja
Chefs d’arrondissement
 Agouna : Kouloukoui Cosme
 Agondji : Djihouenou Médard
 Dan : Sèglé Eusèbe
 Dohouimè : Segbadjo Benoît
 Djidja Centre : Djodjo Éloi
 Gobaix : Akabassi Félix
 Houto : Goun Ildebert
 Monsourou : Gbegnito Charles
 Mougnon : Sinha Patrice
 Oumbégamé : Agongnidjessou Léopold
 Setto : Zogoudo Filibert
 Zoukon : Esseko Cherfils.

Présidents des commissions permanentes
 Commission des affaires économiques et financières : Dannoundo Sébastien
 Commission des affaires domaniales et environnementales : Brice Gontran Dahanon
 Commission des affaires sociales, sportives et culturelles : Dahoungbo Bienvenue
 Commission des infrastructures, équipements et transports : Fegnitiola Gafarou

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le syndicaliste Moudassirou Bachabi soutient le duo Wadagni-Talata


8 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers le Parti travailliste du Bénin (PTB), le syndicaliste (…)
Lire la suite

Des policiers retraités d’office soutiennent Wadagni


7 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un collectif de fonctionnaires de la Police républicaine mis à la (…)
Lire la suite

Les nouveaux CA de Za-Kpota


7 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les nouveaux Chefs d’Arrondissement (CA) de la mandature 2026-2033 du (…)
Lire la suite

Les CA et présidents des commissions installés à Porto-Novo


6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les chefs d’arrondissement (CA), et les présidents des commissions (…)
Lire la suite

Démission de Yayi chez Les Démocrates, ce qu’en dit le gouvernement


6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face à la presse, ce vendredi 6 mars 2026, à 24 Heures au Bénin, le (…)
Lire la suite

Liste des CA et Présidents des commissions permanentes d’Adjarra et (…)


6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce vendredi 6 mars 2026, le préfet du département de l’Ouémé, Marie (…)
Lire la suite

Les Chefs d’Arrondissement et Président de Commissions permanentes de (…)


6 mars 2026 par Ignace B. Fanou
LES CHEFS D’ARRONDISSEMENT ET LES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS (…)
Lire la suite

Des journalistes outillés pour une couverture responsable en période (…)


6 mars 2026 par Akpédjé Ayosso
La Directrice de Cabinet du Président de la HAAC, Katia Kérékou (…)
Lire la suite

Romain Kiki nommé attaché de presse du président Djogbénou


6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou a nommé (…)
Lire la suite

Voici les nominations de ce mercredi 4 mars 2026


4 mars 2026 par Ignace B. Fanou
CONSEILS DES MINISTRE DU MARS I- Mesures individuelles. (…)
Lire la suite

Les Démocrates en réunion de crise après le départ de Yayi et son fils


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti d’opposition Les Démocrates (LD) tient une réunion de crise, (…)
Lire la suite

Voici la raison évoquée par Yayi pour quitter la présidence des Démocrates


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Depuis ce mardi 03 mars 2026, l’ex chef de l’Etat, Boni Yayi n’est plus (…)
Lire la suite

L’UP-R suspend les nominations dans les cabinets des maires


26 février 2026 par Marc Mensah
La Direction de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a ordonné à (…)
Lire la suite

L’axe Cotonou-Luanda se solidifie à l’Assemblée


25 février 2026 par Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Fifamin (…)
Lire la suite

Talon dans le Comité de campagne du duo Wadagni-Talata


24 février 2026 par Marc Mensah
À moins de deux mois de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la (…)
Lire la suite

Ce que propose Paul Hounkpè pour pacifier l’axe Niamey-Cotonou


23 février 2026 par Marc Mensah
A quelques semaines de la présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le (…)
Lire la suite

Les centrales syndicales condamnent les licenciements en vue à la SRTB


22 février 2026 par Marc Mensah
Trois des principales centrales syndicales du Bénin ont dénoncé, dans (…)
Lire la suite

Une délégation de NDI au domicile du Président Nicephore Soglo


22 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le premier Président du Renouveau Démocratique du Bénin, SEM. Nicéphore (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires