Les CA de Bohicon et de Djidja

Les chefs d’arrondissement et les présidents des commissions permanentes de la 5e mandature de la décentralisation sont déjà installés dans les communes de Bohicon et de Djidja, dans le département du Zou. Ci-dessous la liste des nouveaux élus.

Commune de Bohicon

Chefs d’arrondissement

– Agongointo : Lakpome Laurent

– Avogbana : Ahanvo Gilles

– Bohicon I : Titigouety Fréjus

– Bohicon II : Fotohoun Vignile

– Gnidjazoun : Nouhoto Félix

– Lissezoun : Dahissihô Sylvestre

– Passagon : Zinmankan Charles Yves

– Ouassaho : Gnambakpo Marc

– Saclo : Gohou Louis

– Sodohome : Hewlito Alexis

Présidents des commissions permanentes

– Commission des affaires domaniales et environnementales : Gnimadi Georges

– Commission des affaires économiques et financières : Hounsonlon Charle

– Commission des affaires sociales, culturelles et sportives : Guédézoumè Norbert

– Commission de la coopération et des relations avec les institutions : Houzamè G. Lydie

Commune de Djidja

Chefs d’arrondissement

– Agouna : Kouloukoui Cosme

– Agondji : Djihouenou Médard

– Dan : Sèglé Eusèbe

– Dohouimè : Segbadjo Benoît

– Djidja Centre : Djodjo Éloi

– Gobaix : Akabassi Félix

– Houto : Goun Ildebert

– Monsourou : Gbegnito Charles

– Mougnon : Sinha Patrice

– Oumbégamé : Agongnidjessou Léopold

– Setto : Zogoudo Filibert

– Zoukon : Esseko Cherfils.

Présidents des commissions permanentes

– Commission des affaires économiques et financières : Dannoundo Sébastien

– Commission des affaires domaniales et environnementales : Brice Gontran Dahanon

– Commission des affaires sociales, sportives et culturelles : Dahoungbo Bienvenue

– Commission des infrastructures, équipements et transports : Fegnitiola Gafarou

8 mars 2026 par ,