Les Béninois invités à se faire immatriculer sur « e-Diaspora »

Les Béninois résidant sur le territoire ivoirien sont désormais tenus de se faire immatriculer au registre consulaire « e-Diaspora » pour l’obtention de tout type de documents. L’information a été rendue publique ce mercredi 14 octobre 2025.

Une opération spéciale d’immatriculation « e-Diaspora » vient d’être lancée par le Consulat honoraire du Bénin en Côte d’Ivoire. L’immatriculation à ce registre consulaire des Béninois de l’étranger est désormais obligatoire pour l’obtention de tout type de documents au Consulat. Pour permettre à tous les Béninois d’être immatriculés, une équipe a été mandatée par le Consul pour aller vers les populations aux fins de les assister dans cette procédure.

Marina HOUENOU

