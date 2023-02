Les Béninois invités à ne pas céder aux gains faciles

Le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Houngbédji s’est prononcé sur l’affaire Cameo Shell lors d’une séance avec la presse le vendredi 17 février 2023.

« C’est quand même ce gouvernement qui a organisé le procès ICC Services, médiatisé et retransmis en direct pour que le peuple apprenne de ce qui s’est passé à la vieille époque. Si on a vécu ça et qu’on peut encore se laisser attirer par les sirènes de leur réplique, il y a un problème », a affirmé Wilfried Houngbédji.

L’affaire Cameo Shell est similaire à ICC Services qui a fait beaucoup de victimes. La plateforme propose des gains alléchants contre des placements d’argent en ligne. « Il y aura toujours des gens futés pour essayer d’abuser de la crédulité des autres. Mais nous avons été déjà échaudés. Si le serpent vous a mordu une fois, même en voyant le ver de terre, vous prenez la tangente », a déclaré le porte-parole du gouvernement béninois. Deux personnes ont été déposées en prison la semaine dernière dans cette affaire après leur présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le rôle du gouvernement, poursuit-il, c’est de sanctionner à travers la justice.

Selon Wilfried Houngbédji il faudra aussi sensibiliser les concitoyens « pour leur faire comprendre que les offres de gains mirobolants qu’on leur fait ne sont pas forcément crédibles ni régulières et qu’il y a souvent beaucoup plus de risques que d’opportunités ». « (...) on doit être méfiant », a-t-il ajouté.

Akpédjé Ayosso

22 février 2023 par