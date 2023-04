La communauté béninoise à l’exposition ‘’Art du Bénin’’ au Maroc

La Communauté des Béninois au Maroc s’est rendue à l’exposition ‘’Art du Bénin’’ au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat.

Le volet contemporain de l’exposition ‘’Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui de la restitution à la révélation’’ se poursuit au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat (Maroc). Le 25 mars dernier, les Béninois résidant au Maroc ont l’occasion de visiter l’exposition. C’était en compagnie des artistes Ludovic Fadaïro et Epaphras Toïhen, ainsi que de Mme Lassissi, co-commissaire de l’exposition. Ils ont pu découvrir et admirer les œuvres contemporaines béninoises exposées au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat. Une centaine d’œuvres contemporaines (sculpture, installation, art vidéo, dessin et autres) de 34 artistes béninois y sont exposées jusqu’au 15 mai 2023.

L’exposition est organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de l’Agence marocaine de coopération internationale. Le parcours s’organise en trois temps ; Récurrence-Variations, Transition(s), Transgression- Hybridation.

L’exposition participe au renforcement de l’amitié entre le Maroc et le Bénin.

A.A.A

7 avril 2023 par ,