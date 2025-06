Les BOAD Development Days s’ouvrent ce jeudi à Lomé

Octave Cossi Houdégbé, ex député et promoteur de l’université Houdégbé n’est pas passé de vie à trépas ! L’ex député à la 8è législature serait décédé, lundi 09 juin (…)

Le Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l’Ouémé et du Plateau (CHUD-OP) se dote d’un équipement médical de pointe. Un scanner de dernière génération sera (…)

Jeudi 5 juin 2025, deux présumés contrebandiers de carburant pour des groupes djihadistes ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du (…)

Le port de Cotonou, avec environ 700 à 1 000 navires par an (198 au troisième trimestre 2024, La Marina BJ), est un carrefour économique vital pour le Bénin, mais aussi (…)

L’hôtel 2 février à Lomé (Togo) accueille les jeudi 12 et vendredi 13 2025, la première édition des BOAD Developpent Days. « Le financement de la transition énergétique (…)

La ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Véronique Tognifodé a procédé, mardi 10 juin 2025, au lancement des épreuves (…)

