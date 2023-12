Les Amazones volleyeuses du Bénin déçoivent d’entrée

Pour son entrée dans cette première édition des Jeux de l’Acnoa de la Zone 3, le Bénin s’est incliné face au Ghana ce mardi 05 Décembre 2023.



Nos Amazones volleyeuses ont fait ce mardi leur entrée en lice dans le cadre de la 1ère édition des Jeux de l’Acnoa de la Zone 3. Des débuts bien ratés pour les Béninoises qui ont broyé du noir devant le Ghana.

Au cours de la rencontre, ce sont les dames du volleyball qui ont ouvert le bal face au Ghana. Cependant les joueuses ghanéennes de Saleck Yuri Tabé et de Bonaventure Da Silva n’ont pas tardé à réagir. Elles ont repris les choses en mains et fini par l’emporter. Les Amazones se sont inclinées en trois sets, 0-3 (21-25,18-25, 15-25).

Une défaite à oublier pour l’équipe béninoise car, la journée de ce mercredi sera bien chargée pour elle. Le deuxième match va se jouer face au Nigéria. Le match est programmé pour 16h.

Voici le programme de la compétition pour ce mercredi 06 décembre au niveau du volleyball :

Burkina vs Bénin (7h)

Ghana vs Togo (9h)

Bénin vs Nigéria (16h)

Ghana vs Burkina (18h30)



J.S

6 décembre 2023