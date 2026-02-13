Les Amazones s’imposent à l’Egypte 4-0

Le Bénin peut rêver d’une qualification à la Coupe du monde féminine U-20 2026. Les Amazones ont battu l’Egypte en match retour du 3e tour par un score fleuve de 4 buts à 0.

Les Amazones du Bénin se relancent dans la course pour la qualification à la Coupe du monde féminine U-20 2026. La sélection nationale a laminé en match retour, les égyptiennes par un score de 4 buts à 0. L’ouverture du score est intervenue en fin de première partie sur un corner exécuté par Yasminath Djibril.

De retour des vestiaires, Romaine Gandonou prend ses responsabilités et inscrit 3 buts.

A la 51e minute, l’attaquante béninoise double le score en inscrivant le 2e but. Très engagée dans la rencontre, elle corse la marque par un troisième but à la 61e minute puis un autre à la 71e minute, et scelle définitivement le sort des égyptiennes.

Cette performance remarquable permet aux Amazones de se qualifier pour le 4e et dernier tour de la prochaine Coupe du monde féminine U20.

Quelques images

F. A. A.

https://www.facebook.com/share/r/1HUebxG7X6/

13 février 2026 par ,