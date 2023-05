Les Amazones ont repris l’entrainement ce mercredi

Reprise du service pour les Amazones U20 de Abdoulaye Ouzérou ce mercredi 17 Mai après le test réussi ce mardi face aux togolaises en amical (2-1).

Les jeunes dames du onze national se sont vite remises au travail après sa victoire en amical contre le Togo (2-1) ce mardi. Ceci, dans le cadre des préparatifs de la Coupe des Nations UFOA-B U20 Dames.

Regroupées au tour de Abdoulaye Ouzérou et de son staff, les Amazones U20 étaient ce matin sur la plage de Lomé pour une séance de décrassage. Au menu, du footing à faible intensité et exercices spécifiques dans le sable pour éventuellement accélérer la resynthèse de phosphorylcréatine et l’évacuation des déchets de l’acide lactique.

Les Amazones quitteront le Togo demain jeudi en direction de Kumasi. Le Bénin entre en compétition le samedi 20 Mai face au pays organisateur, le Ghana.

Quelques images de la séance du jour :

J.S

17 mai 2023 par