Les Amazones du CEG Ste Rita médaillées de bronze

Avant la finale chez les hommes, les Amazones dy Ceg Ste Rita ont remporté la petite finale de cette deuxième édition du Tournoi UFOA-B U15 Scolaire en cours à Lomé du côté du Togo.



La petite finale de cette deuxième édition du Tournoi UFOA-B U15 Scolaire chez les filles du Ceg Ste Rita s’est jouée dans la matinée de ce dimanche 26 Novembre 2023. Elle a opposé le Bénin à la Côte d’Ivoire.

Les Amazones scolaires du Ceg Ste Rita ont battu les Ivoiriennes sur le plus petit des scores (1-0). Ismath Mamam Kouta a marqué l’unique but de la partie sur pénalty. Avec cette 3e place, le Bénin décroche la médaille de Bronze et va toucher un chèque de 50.000 dollars soit 25 millions FCFA.

Cette somme selon les prescriptions de la Confédération Africaine de Football relayées par Roméo Aklozo, devrait servir à l’érection d’une infrastructure (terrain, bibliothèque, salles de classes etc.) au sein du Ceg Ste Rita.

Félicitations chères Amazones scolaires.

J.S

26 novembre 2023