Éliminatoires CAN féminine 2025

Les Amazones du Bénin s’inclinent face au Nigeria




Le Bénin s’est incliné 2-0 ce vendredi 24 octobre 2025 face au Nigeria au stade de Kégué à Lomé, lors du match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026.

Les Amazones, dirigées par Abdoulaye Ouzérou, ont été rapidement débordées par les dix fois championnes d’Afrique, vendredi 24 octobre 2025, lors du match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026.

Les Super Falcons ont pris l’avantage dès la 24e minute grâce à un joli lob de Chinwendu Ihezuo, servie par Deborah Abiodun.

Juste avant la pause, le Nigeria a creusé l’écart. Esther Okoronkwo (45+2e) a doublé la mise après une nouvelle offrande de Deborah Abiodun, très inspirée. À la mi-temps, le score était déjà de 0-2.

Malgré quelques sursauts en seconde période, les Béninoises n’ont pas réussi à réduire la marque. Les Super Falcons ont géré tranquillement leur avance jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce succès, le Nigeria prend une sérieuse option pour la qualification avant le match retour prévu le mardi 28 octobre 2025 au stade MKO Abiola d’Abeokuta (Nigeria).

Les Amazones devront réaliser un exploit pour renverser la situation et espérer décrocher leur billet pour la CAN féminine 2026.
M. M.

25 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




