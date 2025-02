Les Amazones qualifiées pour le second tour

Le Bénin a brillamment passé le premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2026. Les Amazones ont battu encore une fois la Sierra Leone à Monrovia. Score 1-3.

Chose promise, chose due ! Comme au match aller à Lomé semaine écoulée, les Amazones du Bénin s’en sont bien sorties lors de la manche retour du premier tour des éliminatoires de la CAN Féminine 2026. À Monrovia, la Sierra Leone s’est inclinée 1-3.

Marguerite A., Germaine H., et Aude G. sont les buteuses côté Bénin. Avec cette victoire, les Amazones valident leur qualification pour le second tour avec un score cumulé de 5-2 sur l’ensemble des deux rencontres (aller et retour). Le prochain adversaire des Béninoises est le Nigeria.

J.S

25 février 2025 par