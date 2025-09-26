samedi, 27 septembre 2025 -

390 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Éliminatoires Mondial U20 féminin

Le Bénin élimine la Guinée

Les Amazones passent au 3ᵉ tour




Les Amazones U20 du Bénin poursuivent leur belle aventure. Ce vendredi 26 septembre, elles se sont qualifiées pour le 3ᵉ tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20, après leur victoire 4-3 contre la Guinée à Bamako.

Romaine Gandonou a brillé avec un triplé décisif lors de la rencontre contre les U20 de la Guinée ce vendredi 26 septembre 2025. Yasminath Djibril a inscrit le quatrième but béninois.

La Guinée, dos au mur, a tenté de bousculer les Amazones. Mais sans jamais réussir à inverser la tendance.

Déjà victorieuses 5-1 au match aller, les Béninoises ont confirmé leur supériorité avec un score cumulé de 9-4. Les Amazones se qualifient pour le 3ᵉ tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20. Ce sera en février 2026 face à la Guinée équatoriale ou à l’Egypte.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les Amazones U20 s’envolent pour Bamako


23 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après leur victoire écrasante contre la Guinée, vendredi 22 septembre (…)
Lire la suite

Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’or


23 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le footballeur international français Ousmane Dembelé est le grand (…)
Lire la suite

Le Bénin décroche 4 médailles en Bulgarie


21 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La délégation béninoise présente à Albena en Bulgarie pour le (…)
Lire la suite

Le Bénin réintègre le Top 20 africain


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a réalisé une belle avancée dans le classement mondial de la (…)
Lire la suite

Les meilleurs athlètes reçoivent 25 millions FCFA en bourses d’études


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition de la Ligue Nationale Scolaire a été clôturée, (…)
Lire la suite

Le Bénin mise sur ses pépites pour briller à Accra


15 septembre 2025 par La Rédaction
Le Bénin prend part à la compétition ITF/CAT par équipes des 12 ans et (…)
Lire la suite

Derbies en Italie et en Angleterre, une dispute entre deux Reals en (…)


11 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le week-end prochain nous réserve de nombreux matchs de football (…)
Lire la suite

Victoire du Bénin sur Lesotho 4-0


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu la sélection nationale du Lesotho par (…)
Lire la suite

Satisfecit général pour Vitali Boton et l’amicale BMBV


8 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les rideaux sont tombés définitivement ce dimanche 07 septembre 2025 à (…)
Lire la suite

Bénin vs Zimbabwe ce vendredi


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Guépards du Bénin affrontent les Warriors du Zimbabwe à Abidjan, ce (…)
Lire la suite

Un stade départemental de type omnisports pour Parakou


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Parakou, dans le département de Borgou sera bientôt dotée (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 en stage de préparation à Missérété


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Amazones U20 affronteront la Guinée le 19 septembre prochain dans (…)
Lire la suite

Jacques Okoumassoun représente le Bénin en Ouzbékistan


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la Fédération béninoise d’escrime (FBE), Jacques T. (…)
Lire la suite

Ahouanwanou renonce aux Mondiaux d’athlétisme au Japon ‎


31 août 2025 par Marc Mensah
‎Odile Ahouanwanou ne participera pas aux 20ᵉ championnats du monde (…)
Lire la suite

La liste de Gernot Rohr pour affronter Zimbabwe et Lesotho


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin vont affronter le Zimbabwe, vendredi 5 septembre, (…)
Lire la suite

La Béninoise Sourakatou Alassane pose ses valises en Guinée Equatoriale


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La gardienne béninoise, Sourakatou Alassane, va poser ses valises en (…)
Lire la suite

Plus de 200 joueurs à l’assaut du titre national


25 août 2025 par La Rédaction
Le Championnat National de Tennis du Bénin édition 2025 a (…)
Lire la suite

La Béninoise Romaine Gandonou distinguée à UFOA-B / LDC Féminine


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Romaine Gandonou, meilleure buteuse du championnat féminin de football (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires