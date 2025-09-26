Le Bénin élimine la Guinée

Les Amazones U20 du Bénin poursuivent leur belle aventure. Ce vendredi 26 septembre, elles se sont qualifiées pour le 3ᵉ tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20, après leur victoire 4-3 contre la Guinée à Bamako.

Romaine Gandonou a brillé avec un triplé décisif lors de la rencontre contre les U20 de la Guinée ce vendredi 26 septembre 2025. Yasminath Djibril a inscrit le quatrième but béninois.

La Guinée, dos au mur, a tenté de bousculer les Amazones. Mais sans jamais réussir à inverser la tendance.

Déjà victorieuses 5-1 au match aller, les Béninoises ont confirmé leur supériorité avec un score cumulé de 9-4. Les Amazones se qualifient pour le 3ᵉ tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20. Ce sera en février 2026 face à la Guinée équatoriale ou à l’Egypte.

M. M.

