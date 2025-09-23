Les Amazones U20 s’envolent pour Bamako

Après leur victoire écrasante contre la Guinée, vendredi 22 septembre dernier, les Amazones U20 s’envolent dans l’après-midi de ce mardi 23 septembre pour Bamako, dans le cadre du match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le vendredi 26 septembre prochain, les Amazones U20 vont affronter en match retour, la Guinée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En prélude à cette rencontre importante et très attendue, les Béninoises ont effectué leur dernière séance d’entraînement au stade municipal de Lomé. Le groupe entre temps, a été renforcé avec le retour de Germaine Honfo, une des pièces maîtresses de la sélection.

L’équipe désormais au grand complet va s’envoler dans l’après-midi de ce mardi 23 septembre 2025, pour défier une fois encore, les Guinéennes qu’elle avait laminée par un score de 5 buts à 1 vendredi dernier.

F. A. A.

23 septembre 2025 par ,