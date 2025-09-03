Les Amazones U20 en stage de préparation à Missérété

Les Amazones U20 affronteront la Guinée le 19 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe de monde féminine U 20. Après cette rencontre prévue pour se jouer à Lomé, elles seront aux prises avec l’équipe du Mali fin septembre (26 ou 28) en match retour. En prélude à ces deux rencontres importantes, le sélectionneur, Ouzérou Abdoulaye a publié la liste des joueuses retenues. Au nombre de 36, elles vont entamer un stage de préparation à Missérété ce mercredi 3 septembre 2025.

Liste des Amazones retenues

3 septembre 2025 par ,