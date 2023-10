Les Amazones U20 éliminées par le Sénégal

Rien ne passe pour le Bénin. Après l’élimination des Guépards (CAN 2023) et la sortie des Amazones A dans la course à la CAN 2024 au Maroc, c’est le tour des Amazones U20 de voir leur rêve s’éteindre ce dimanche 15 Octobre 2023. Ceci, suite au match nul face aux Sénégalaises au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

Encore une élimination pour le Bénin. Les Amazones dames déjà battues à l’aller par le Sénégal (2-0), n’ont fait mieux qu’un nul (0-0) au coup de sifflet final de la manche retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024 ce dimanche. Une énième désillusion pour les amoureux du football béninois.

En conférence de presse après la rencontre, le sélectionneur des Amazones U20 du Bénin, Ouzérou Abdoulaye, note quelques points positifs du parcours de ses joueuses.

« Il y a des points positifs. Les filles ont joué avec le coeur, contrairement aux pronostics de certains(...). On a eu deux occasions franches, mais on n’a pas marqué. C’est la différence avec les Sénégalaises », a déclaré le technicien.

Cette nouvelle défaite devrait être un sujet de réflexion pour les décideurs sportifs béninois. Où se situe le vrai problème ? Que faut-il corriger ? Voilà déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui s’annoncent, que nous réservent encore les Guépards ?

J.S

16 octobre 2023 par