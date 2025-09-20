Les Amazones U20 écrasent la Guinée 5-1

En match aller du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Amazones du Bénin ont battu les guinéennes par un score fleuve de 5-1.

Les Amazones prennent de sérieuses options pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Elles ont laminé l’équipe guinéenne par un score de 5 buts à 1 en match aller. Les Béninoises ont réalisé cette belle performance malgré un début de match difficile marqué par l’ouverture du score par l’équipe de la Guinée. Très rapidement, les Amazones parviennent à égaliser et aggraver le score en inscrivant 4 buts de plus que l’équipe adverse.

Le match retour sera joué au Mali.

F. A. A.

