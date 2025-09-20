Les Amazones U20 écrasent la Guinée 5-1

746 visites en ce moment
En match aller du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Amazones du Bénin ont battu les guinéennes par un score fleuve de 5-1.
Les Amazones prennent de sérieuses options pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Elles ont laminé l’équipe guinéenne par un score de 5 buts à 1 en match aller. Les Béninoises ont réalisé cette belle performance malgré un début de match difficile marqué par l’ouverture du score par l’équipe de la Guinée. Très rapidement, les Amazones parviennent à égaliser et aggraver le score en inscrivant 4 buts de plus que l’équipe adverse.
Le match retour sera joué au Mali.
