samedi, 20 septembre 2025 -

Eliminatoires du mondial 2026

Les Amazones U20 écrasent la Guinée 5-1




En match aller du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Amazones du Bénin ont battu les guinéennes par un score fleuve de 5-1.

Les Amazones prennent de sérieuses options pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Elles ont laminé l’équipe guinéenne par un score de 5 buts à 1 en match aller. Les Béninoises ont réalisé cette belle performance malgré un début de match difficile marqué par l’ouverture du score par l’équipe de la Guinée. Très rapidement, les Amazones parviennent à égaliser et aggraver le score en inscrivant 4 buts de plus que l’équipe adverse.
Le match retour sera joué au Mali.

F. A. A.

20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Match nul entre Dadjè FC et Al Ahli SC de Tripoli


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’équipe de Dadjè FC, champion en titre du Bénin et Al Ahli SC de (…)
Fouzi Lekjaa reconduit à la tête de l’UAFA


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme d’une élection, lundi 15 septembre 2025, à Riyad, Fouzi (…)
Le Bénin réintègre le Top 20 africain


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a réalisé une belle avancée dans le classement mondial de la (…)
Mounié rejoint Alanyaspor en Turquie


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le capitaine des Guépards, Steve Mounié, va rejoindre Alanyaspor, un (…)
Le Bénin défie la Lituanie ce weekend


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale de Tennis va affronter les samedis 13 et (…)
Derbies en Italie et en Angleterre, une dispute entre deux Reals en (…)


11 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le week-end prochain nous réserve de nombreux matchs de football (…)
Les Guépards dédient leur victoire à Razack Omotoyossi


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu en début de soirée ce vendredi 5 (…)
Le Bénin s’impose au Zimbabwe (1-0)


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu les Worriors du Zimbabwe ce vendredi 5 (…)
Bénin vs Zimbabwe ce vendredi


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Guépards du Bénin affrontent les Warriors du Zimbabwe à Abidjan, ce (…)
Les Guépards en stage de préparation à Abidjan


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la double confrontation comptant pour les 7e et 8e (…)
Pacôme Kakpo et Eléaza Honfoga, étoiles du tennis béninois


2 septembre 2025 par La Rédaction
Les courts de tennis du stade Charles de Gaulle et de l’Académie (…)
Jacques Okoumassoun représente le Bénin en Ouzbékistan


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la Fédération béninoise d’escrime (FBE), Jacques T. (…)
Liverpool vs Arsenal : termine l’été en beauté !


28 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 31 août, au stade Anfield, s’affronteront les meilleures équipes de (…)
Ce qui motive l’entrée en politique de l’athlète Ahouanwanou


27 août 2025 par Marc Mensah
Odile Ahouanwanou prend un virage inattendu. À 33 ans, la triple (…)
La Béninoise Sourakatou Alassane pose ses valises en Guinée Equatoriale


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La gardienne béninoise, Sourakatou Alassane, va poser ses valises en (…)
Le Béninois Femi Tankpinou brille au KELEF Open à Washington


25 août 2025 par Marc Mensah
Le golfeur béninois Femi Tankpinou s’est illustré au KELEF Open, (…)
Jean Do Santos remporte la ceinture continentale


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Béninois Jean Do Santos a réalisé une performance historique du MMA (…)
D’importantes décisions pour accélérer le développement du tennis en (…)


23 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Réunis du 21 au 23 août 2025 à Cotonou, les membres du comité exécutif (…)
