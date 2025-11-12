Les Agences de promotion des investissements de l’UEMOA en conclave à Cotonou

Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce mercredi 12 novembre 2025, un atelier de partage d’expériences et de renforcement des capacités des Agences de promotion des investissements (API) des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), sur la promotion et la facilitation des investissements durables pour la réalisation du travail décent. Des représentants des API de la sous-région prennent part aux assises organisées par l’Organisation internationale du travail (OIT), en collaboration avec la Commission de l’UEMOA.

Afin d’offrir un cadre d’échanges permettant d’identifier les opportunités et défis liés aux Investissements directs étrangers (IDE) pour la création d’emplois décents et le développement durable, l’OIT en collaboration avec la Commission de l’UEMOA, organise un atelier de renforcement de capacités à l’intention des Agences de promotion des investissements de la sous-région. La rencontre sera également l’occasion pour les participants, d’identifier les opportunités et défis liés aux investissements directs étrangers pour la création d’emplois décents et le développement durable.

Selon la Directrice du Bureau Pays de l’OIT pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et le Togo, Ndeye Coumba DIOP, l’atelier s’inscrit dans la continuité de « l’engagement collectif » en faveur d’un développement économique inclusif, respectueux des droits des travailleurs et porteurs de prospérité durable pour les populations.

Pour Ibrahima KARAMBE, Conseiller au Bureau UEMOA au Bénin, l’atelier permettra de mesurer « l’impact quantitatif et qualitatif des idées » et d’aligner les enjeux liés au travail décent avec les fonctions clés des API telles que la promotion, la facilitation, le suivi, la planification et l’évaluation. Il a salué à l’occasion, l’accompagnement de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), dans la mise en œuvre de certains axes du projet ‘’Investir dans l’UEMOA’’, le rôle essentiel qu’elle joue dans la mise en œuvre des politiques de l’Union, et son appui précieux à la réussite des actions communautaires.

Pour Josée LAPORTE, Spécialiste en conduite responsable des entreprises, Unité des entreprises multinationales et de conduite responsable des entreprises à l’OIT, il s’agit d’un « espace d’échange » qui permettra de réfléchir sur les investissements qui se traduisent par de nombreux emplois de « meilleure qualité », aidant à traduire le travail décent en action pour les hommes et les femmes de l’espace UEMOA. Il sera question selon ses explications, d’examiner la manière dont les entreprises contribuent à la protection sociale, l’égalité des chances, le respect des droits des travailleurs, le dialogue au niveau des entreprises mais aussi au niveau national entre les investisseurs, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin que les investissements directs étrangers, se traduisent « véritablement par du travail décent ». Le but visé à l’en croire, est d’émettre des recommandations qui devront être prises en considération par les API des pays de la sous-région, mais également par la Commission de l’UEMOA au niveau des réformes des codes des investissements, des réformes des stratégies d’attraction des investissements afin que les questions de travail décent soient intégrées aux politiques existantes, et au système de suivi et d’évaluation dans l’Union.

L’UEMOA, une zone d’attraction pour les investisseurs

La Directrice du Bureau Pays de l’OIT s’est réjouie de la hausse des investissements directs étrangers dans la région de l’UEMOA ; lesquels reflètent la confiance croissante des investisseurs dans le potentiel économique de la sous-région. Mais le véritable défi à l’en croire, est de transformer cette croissance quantitative en retombée qualitative. Et pour ce faire, il faudra s’assurer que ces investissements créent plus d’emplois décents ; favorisent le développement des entreprises locales, leur promotion et leur développement ainsi que leur formalisation. Chaque projet d’investissement, a-t-elle poursuivi, devra contribuer « effectivement » aux ODD, notamment l’ODD 8, consacré à la croissance inclusive du travail décent. La Directrice a évoqué à titre illustratif, la déclaration de l’OIT sur les entreprises multinationales et le protocole sur l’investissement de la ZLECAF qui établit un cadre pour les investissements intra-africains durables, respectant les normes internationales du travail. L’enjeu pour les Agences de promotion des investissements pour elle, est d’accueillir les investissements qui soutiennent la croissance économique ; et s’assurer que ces investissements contribuent réellement au développement durable et à la création d’emplois décents. « Le rôle des API ne consiste plus à attirer des capitaux communautaires, mais de faciliter des investissements responsables à accompagner les entreprises, notamment locales, dans la mise en œuvre de pratiques durables, […], et à mesurer l’impact réel des investissements directs étrangers sur la création d’emplois, les conditions de travail et le développement local », a expliqué Ndeye Coumba DIOP. Ce qui implique d’intégrer dans les stratégies et politiques de promotion des investissements, des critères liés à la durabilité, à la conduite responsable des entreprises, mais aussi au travail décent, a-t-elle indiqué réitérant l’accompagnement de l’OIT aux API à renforcer leurs capacités en matière de promotion de facilitation des investissements durables ; à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre Etats membres ; encourager le dialogue entre les investisseurs sur la conduite responsable des entreprises ; et développer des outils de suivi et d’évaluation intégrant des indicateurs du travail décent. Convaincue qu’en dotant les pays de ces compétences, elle assure leur offrir la possibilité de devenir « des acteurs de premier plan dans la réalisation des objectifs de développement économique et social de l’UEMOA ».

Le Coordonnateur en chef, Section des accords internationaux d’investissements de la CNUCED, Hamed El KADY, a relevé le changement de paradigme dans l’évaluation des politiques d’investissement. La réussite de politique d’investissement qui autrefois se mesurait principalement à travers des indicateurs quantitatifs (les ressources encaissées, le nombre d’investissement étranger, le nombre d’emplois créés, le volume des investissements, etc), se mesure d’après lui de nos jours, par l’élargissement « du spectre de l’évaluation » (l’évaluation des politiques, et la prédominance des aspects qualitatifs sur les aspects quantitatifs). Après avoir évoqué la nécessité de réformer et de moderniser différents accords, il a réitéré l’engagement de la CNUCED à poursuivre avec ses partenaires, la réforme du cadre juridique international des investissements et renforcer la collaboration avec l’UEMOA et l’OIT et les autres partenaires en veillant à intégrer les dimensions essentielles du droit de réglementer dans l’intérêt public ; qu’il s’agisse de l’environnement, de la santé ou du travail.

Plusieurs communications seront animées lors des assises qui s’achèvent ce jeudi 13 novembre.

